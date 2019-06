El hombre más rico del mundo dice que este es el secreto para tener un negocio de éxito en el futuro

Para saber si un negocio triunfará, sólo debes contestar esta sencilla pregunta

Debido a su gran capacidad para innovar en los negocios, a Jeff Bezos, El CEO de Amazon y el hombre más rico del mundo actualmente, constantemente le piden que prediga cómo será el futuro de las empresas en 10 años. Ante esto, Bezos dice que esa es la forma incorrecta de planear una estrategia de negocios.

“Es interesante, me preguntan con bastante frecuencia qué va a cambiar en los próximos 10 años. Una cosa que rara vez me preguntan es probablemente aún más importante –y los aliento a pensar en esto– es la pregunta: ¿qué es lo que no va a cambiar en los próximos 10 años?”, dijo durante la conferencia inaugural de inteligencia artificial y robótica en el evento Re: Mars de Amazon.

“La respuesta a esa pregunta puede permitirte organizar tus actividades. Puedes trabajar en esas cosas con la confianza de saber que toda la energía que pongas en ellas hoy, todavía te estará pagando dividendos dentro de 10 años“, añadió.

Por ejemplo, Bezos supo que durante la próxima década la gente todavía estaría buscando precios bajos, envíos rápidos y una gran selección de productos. Por eso concentró todo su esfuerzo en ello.

“Es imposible imaginar a la gente diciéndome: ‘Jeff, me encanta Amazon. Sólo deseo que hagas las entregas un poco más lentamente’; O, ‘amo a Amazon, solo deseo que tus precios sean un poco más altos””, comentó.

Bezos también dijo que cuando un líder puede identificar esas grandes ideas que son estables, cambia la forma en que organiza su negocio, lo que financia y los riesgos que corre. En el caso de Amazon, el enfoque se convirtió en “¿qué podemos hacer para ofrecer precios más bajos?”, “¿para entregar más rápido?”.

En contraste, si un líder basa su estrategia en cosas que cambiarán, como quiénes son sus competidores y cuáles son sus planes, tendrá que modificar su estrategia todo el tiempo, según dijo el empresario.

