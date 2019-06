Qué es la arteriosclerosis y cuáles son sus síntomas

Esta enfermedad puede producir síntomas y problemas graves en diversas partes del cuerpo

Por su nombre, podemos pensar que la arteriosclerosis tiene que ver con las arterias, pero cuando de la salud se trata, es importante conocer a detalle su origen y los síntomas de esta enfermedad.

¿Qué es la arteriosclerosis?

La arteriosclerosis es una situación donde las paredes arteriales se dañan mediante la acumulación de grasa, formando ateromas. Esto produce que las arterias se estrechen, dificultando la llegada de la sangre a los órganos.

Si lo anterior ocurre en las piernas, habrá dolores al caminar, tanto así que después de transitar algunos metros habrá que detenerse por el dolor.

Síntomas de la arterioesclerosis

La arterioesclerosis es una enfermedad que se manifiesta de forma gradual. Mientras que la versión leve, muchas veces, no presenta síntomas.

Pero los síntomas de la arteriosclerosis no se manifestarán hasta que una arteria no se estreche u obstruya de modo que no pueda suministrar suficiente sangre a los órganos o a los tejidos.

En algunos casos, un coágulo de sangre puede bloquear completamente el flujo sanguíneo, o incluso separarse para provocar un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.

Si se estrechan las arterias del corazón, puedes padecer dolores en el pecho o presión. Si la enfermedad se ubica en los riñones, experimentarás presión arterial alta e insuficiencia renal.

Pero si la arteriosclerosis afecta las arterias del brazo o de las piernas, desarrollarás los síntomas de la Enfermedad Arterial Periférica, como el dolor al caminar (claudicación).

Por último, si la arteriosclerosis se produce en las arterias cerebrales, puede suceder lo siguiente:

Entumecimiento o debilidad repentina en piernas y brazos.

Balbuceo o dificultad para hablar.

Pérdida temporal de la vista en un ojo.

Caída de los músculos en la cara.

Todos estos son signos de un accidente isquémico transitorio. Si no es tratado, puede conducir a un accidente cerebrovascular. Esto quiere decir que la arteriosclerosis puede ser una enfermedad potencialmente mortal.