Nuevo centro de empleo en el sureste de Los Ángeles

Personas mayores podrán acudir al lugar para recibir entrenamiento o encontrar trabajo

A sus 73 años de edad, Pedro Aldaz dijo estar muy contento de haber tomado la decisión de regresar a la escuela para aprender electricidad.

“Quiero incrementar mi conocimiento… Ya me inscribí y las clases comienzan el 7 de julio”, explicó ayer el residente de la ciudad de Bell durante la inauguración de un centro de empleo en el sureste de Los Ángeles.

Funcionarios locales llegaron al Centro Ocupacional Richard N. Slawson para inaugurar el Slawson America’s Job Center of California, un lugar donde empleadores y trabajadores llegarán a ofrecer y buscar empleos.

Aldaz dijo que la oportunidad que ofrecen en ese lugar es de mucha ayuda. El mexicano contó que se jubiló a los 65 años después de haber trabajado en varios empleos. En el último duró 25 años como supervisor de técnicos electrónicos.

“Yo conocía este lugar pero no había venido y a mí me gusta estar ocupado por eso me decidí a venir”, indicó mientras obtenía información. “Yo me siento muy bien cuando sigo aprendiendo”.

En el mismo centro se encontraba Mirna Orellana, de 52 años, quien dijo que llegó a buscar empleo ya que hace un mes la descansaron después de haber trabajado por varios años como cuidadora de una persona de la tercera edad.

“[A mi paciente] la movieron a una asilo de ancianos y me quedé sin empleo”, dijo la residente de Bell Gardens.

Algunos participantes aseveraron que el centro de empleo llega en un momento donde los latinos necesitan aprender más oficios para ser parte de la fuerza laboral y continuar mejorando la economía.

Estadísticas demuestran que cada vez es más común ver a personas mayores de 50 años regresando a trabajar o personas de 65 años y más que continúan trabajando ya que no tienen suficiente dinero para jubilarse.

Bernardine González, directora del lugar, dijo que en ese centro hay un número significativo de estudiantes adultos de mediana edad.

Explicó que esto se da porque el lugar no tiene acceso fácil al transporte público y solo quienes tienen auto tienen más probabilidades de llegar.

Además indicó que hay una gran población estudiantil que se enfoca en recibir mayor entrenamiento o regresa para mejorar sus habilidades profesionales con el objetivo de obtener mejores salarios.

“Lo que vemos es que hay mucha gente que viene de sus países con experiencia [de allá]. Por ejemplo, [saben] de contabilidad, pero no tienen el vocabulario para obtener un trabajo aquí. Entonces nosotros involucramos la carrera que tienen con el vocabulario”, dijo González.

Otto Solórzano, director del Departamento de Desarrollo de empleo, edad y servicios comunitarios del condado de Los Ángeles, dijo que ellos se encargan de supervisar los centros de empleo y aseveró que muchas más personas están regresando a la escuela para recibir más educación.

“Algunas habían perdió el trabajo y como tienen más experiencia, están más maduros, tienen más sentido de lo que quieren hacer”, explicó.

“Cuando llegan a un curso, están mas consientes de la necesidad que tienen para hacer un trabajo”. Por otro lado indicó que también se enfocan en las personas que han estado en la cárcel o en sistemas de justicia del condado.

“Vienen con necesidad de aprender algo nuevo para obtener un trabajo. Las personas que han venido del sistema criminal de justicia son más consientes de la oportunidad que tienen”, explicó Solórzano.

Si estás interesado en visitar el Centro de Empleo o tomar clases para mejorar tus habilidades profesionales, llama al 1(323) 729-6400 o acude al 5500 Rickenbacker Rd, Bell, CA 90201.