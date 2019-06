Juan Soler asegura que está haciendo todo lo posible por regresar con Maki

Aunque llevan varios meses separados, Juan y Maki Soler no han entablado un trámite de divorcio hasta el momento

Luego de varios meses de separados, Juan Soler reveló que hace todo lo que está en sus manos por regresar con Maki.

“Vamos a hacer todo lo posible porque las cosas se resuelvan, nosotros seguimos trabajando en que estas cosas se solucionen, no es fácil, quienes estén casados y los que estén divorciados saben que no es fácil, llevar una relación de tantos años no es fácil”, señaló el actor argentino ante varios representantes de los medios de comunicación.

Soler dijo sentirse muy contento de ver a su esposa de regreso a la televisión y que se lo ha hecho saber directamente.

“Me encanta verla, me encanta ver que esté bien, me encanta mandarle mensajes de que se ve linda, de que me gustó lo que hizo en el programa, esas cosas siguen porque tenemos una relación de más de 17 años y eso no se tira a la basura” relató el galán de telenovelas, quien en otras ocasiones ha aclarado que no están en proceso de divorcio.

