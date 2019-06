Khloé Kardashian pide perdón publicamente

Con o sin querer Khloé pudo haber sido la otra en la vida de Jordyn y Tristan Thompson

Cuando quedó claro que la relación sentimental de Khloé Kardashian y Tristan Thompson había concluido de una vez por todas, después de que se hiciera público que además de serle infiel a su chica durante el embarazo de su hija True también había besado a Jordyn Woods -una amiga de su familia política- durante una noche de fiesta, algunas voces no pudieron resistirse a apuntar que la celebridad estaba viviendo precisamente la misma situación en que ella había colocado a la anterior pareja del jugador de baloncesto.

Según las malas lenguas, el noviazgo de Khloé y Tristan comenzó antes de que el deportista rompiera con su ex Jordyn Craig, quien en aquel momento estaba esperando su primer hijo en común, Prince. Ahora la estrella televisiva ha querido romper su silencio al respecto para insistir en que ella estaba cien por cien convencida de que él estaba soltero.

“Me resulta muy decepcionante tener que escribir este mensaje, pero… necesito contar mi verdad”, ha afirmado Khloé para poner en contexto el mensaje en el que desvela que Tristan y ella se conocieron en una cita a ciegas a través de un amigo en común y que, tras quedar en unas cuantas ocasiones, él decidió poner las cartas sobre la mesa y explicarle que estaba esperando un bebé con otra mujer.

“Evidentemente, yo era reacia a seguir viéndole. Él me convenció de que la relación se había acabado antes de que nosotros nos conociéramos. Me invitó a hablar con su círculo de allegados, me mostró pruebas (mensajes entre ellos dos) y me hizo ponerme al teléfono con sus abogados para demostrarme que estaba diciendo la verdad. Sus mejores amigos, sus compañeros de negocios e incluso su madre, todos me dijeron que su ex y él habían roto antes de que empezáramos a vernos”, ha continuado explicando.

Khloé ha asegurado que en ningún momento dudó de que la versión de los hechos que le habían expuesto fuera cierta, pero también ha sido capaz de admitir que, en vista de los comentarios que han llegado a sus oídos en los últimos días, podría haber estado equivocada.

Por esa misma razón no ha dudado en disculparse públicamente con Jordyn Craig si, en contra de lo que ella creía, jugó sin saberlo un papel en su separación de Tristan: “Sinceramente, desde el fondo de mi corazón, lo siento. Lamento cualquier dolor que haya podido causar de una manera u otra. Ninguna mujer merece pasar por algo así”, ha reconocido.