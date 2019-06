Rumores ligan a Gio en Rayados y esto dicen en Monterrey

¿Jugará Giovani Dos Santos en la Liga MX?

Diego Alonso prefiere no involucrarse en las versiones que ligan a Giovani dos Santos con Rayados.

“Sería muy abusivo de mi parte hablar de un jugador que no está con nosotros. Hablo de los futbolistas que tengo, Pabón, Urretaviscaya que vuelve, Ponchito González, no puedo hablar de alguien que no conozco y que no es mi jugador, si fuera un jugador al cual dirijo con todo gusto podría dar una opinión, pero no creo que corresponda o sea ético hablar de alguien que no está en el plantel.

“No sé ni lo que dijo Duilio (Davino), pero no hablo de futbolistas que no estén conmigo. Me encantan los jugadores que tengo en el plantel, de chicos que están fuera me es difícil hablar porque no creo que sea lo correcto”, expresó el técnico uruguayo en la Semana del Futbol.

Alonso dijo que serán pocos los movimientos de Monterrey en este mercado, pero no quiso especificar cuántos jugadores buscan.

“Tengo un equipo muy fuerte, muy competitivo, estamos muy contentos con los jugadores que tenemos y si llega alguien es para mejorar esa zona, porque seguramente nos hará mejores.

“Nos tomamos con naturalidad el saber que somos animadores de cualquier torneo o competición en la cual estemos, lo tomamos así, los futbolistas están acostumbrados a cualquier nivel de exigencia”, mencionó.

Que se quede Pizarro

Diego Alonso espera tener por mucho tiempo a Rodolfo Pizarro, más allá de que está consciente de los cañonazos que puede haber por el jugador.

“Nosotros no dejamos salir a nadie y aparte no tiene que ver conmigo. Rodolfo es un jugador reconocido, queremos que siga con nosotros. Me imagino que puede haber una oferta, no porque yo quiera que se vaya.

“Si hay una oferta que cumple los requisitos del club, la cláusula, sí, si no es un jugador del que estamos felices que esté con nosotros, importantísimo, contamos con él ciento por ciento”, mencionó.