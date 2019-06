Enanitos Verdes y Hombres G son huevos revueltos ‘potenciados’

Las bandas de Argentina y de España continúan con su exitosa gira ahora por EEUU

Enanitos Verdes y Hombres G pensaron que Huevos Revueltos, el tour que realizan juntos, no sería de más de un par de conciertos. Sin embargo, lo que sucedió después de las primeras presentaciones los dejó con la boca abierta.

“Esto ha sido mucho más grande de lo que esperábamos”, reconoció Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos en una entrevista reciente. “Lo que pensamos que sería algo sencillo terminó con una gira por todo Latinoamérica y ahora en Estados Unidos”.

Las bandas, la primera de Argentina y la segunda de España, ya pisaron escenarios de Las Vegas, San Diego, San Antonio y Denver, y llegan a Los Angeles el viernes, para ofrecer un show en el Staples Center. Además de las presentaciones, los rockeros grabaron un disco en vivo juntos en Ciudad de México.

Pero lo mejor de todo, dijo el músico, ha sido lo que han recibido de la gente, sobre todo de la generación que los conoció en los años ochenta, cuando explotó en América Latina y en España el movimiento de rock en español, y del cual tanto Enanitos como Hombres G fueron dos de sus máximos exponentes.

La diferencia entre ambas bandas no solo es el estilo de su música, sino su permanencia en la escena musical, puesto que mientras que el grupo argentino se ha mantenido activo durante todos estos años, Hombres G se desintegró hace ya varias décadas; incluso su vocalista, David Summers, tuvo una efímera carrera como solista.

Pero eso no quiere decir que los fanáticos latinoamericanos del rock olvidaron a la banda española, intérprete de temas como “Marta tiene un marcapasos” y “Devuélveme a mi chica”, y la prueba está en que cuando se enteraron de que uniría fuerzas con Enanitos, se volcaron a las taquillas para no perderse de esta singular gira.

Este éxito en los escenarios es algo que quizá ni la banda argentina ni la española hubieran logrado cada una por su lado, y esto es algo que Staiti reconoce.

“Nos hemos potenciado”, dijo el artista, quien junto con el cantante Marciano Cantero fundó Enanitos. “Huevos revueltos es una junta de fuerzas […] Lo que termina sobresaliendo es la historia con la gente y la historia que hemos escrito a través de los años, con giras y discos, y que se ve plasmada como un resultado que es esta gira”.

Staiti admitió que ser parte de la misma generación de rockeros no es lo único que une a su banda con la española; es también haber pisado los mismos escenarios y haber compartido los mismos públicos en muchos lugares del mundo hace más de tres décadas.

“Hemos compartido la misma historia con una diferencia de meses”, dijo. “A veces llegábamos a una ciudad donde había tocado Hombres G o llegábamos semanas antes de que ellos se presentaran”.

Y no, hasta ahora no ha habido problemas personales entre estos chicos ya cincuentones. Al menos eso es lo que Staiti asegura, y tan es así que no hay contrato de por medio, tan solo la intención de pasarla bien en los conciertos y hacer pasar un buen rato también a sus fans.

“Ha sido un trato de camaradería”, dijo. “Si hubiera algo malo no hubiéramos seguido”.

Por ahora, Enanitos solo espera terminar con esta gira para tomarse un descanso de varias semanas y luego comenzar con los preparativos de los festejos de sus 40 años de existencia, que se cumplen este 2019. Además de un nuevo álbum, tienen planes para el fin del año, algo que todavía se está cocinando y de lo que Staiti dio pocos detalles.

“Todavía hay muchas ideas revueltas”, dijo. “Además, de eso se trata, de que sea sorpresa”.

En detalle

Qué: Huevos revueltos

Cuándo: viernes, 8 pm

Dónde: Staples Center, 1111 S Figueroa St., Los Angeles

Cómo: boletos $45 a $214

Informes: (213) 742-7100 y staplescenter.com