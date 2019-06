La impactante belleza de las hijas de Marco Antonio Solís “El Buki”

View this post on Instagram

Los domingos son días para agradecerle a Dios, al universo, a tu ser, por todo lo que ha sido y por todo que será. Imagínate si un día te despiertas solamente con las cosas que agradeciste el día anterior . Sunday’s are my days of reflection and lots more gratitude to the universe, God, my higher self, for all that has been and all that will be. Imagine one day you wake up with only the things you were grateful for