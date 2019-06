Las románticas palabras de Francisca Lachapel a su prometido

View this post on Instagram

Feliz cumpleaños mi amor… 🎉🎉 @franczampogna que Dios te continúe bendiciendo más de lo que lo ha hecho. Te mereces lo mejor de este mundo por tu alma tan noble, pura, generosa. Tu iluminas la vida de todos lo que tienen la oportunidad de conocerte porque siempre estás dispuesto a dar amor y a extender la mano a quienes la necesitan. Me siento tan afortunada de compartir esta vida contigo y celebrar un cumpleaños más a tu lado. Deseo que siempre te rodee el amor, salud y larga vida para seguir mirándonos de esta manera siempre.