Bebé milagro, nace después de 13 abortos de la mamá

La mujer quiere aportar un rayo de esperanza a todos esas parejas que luchan por ser papás

Una mujer de 35 años, que sufrió 13 abortos involuntarios, había perdido toda esperanza de tener un hijo con su marido. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, ocurrió un milagro.

Después de un tratamiento de fertilidad pionero, Laura Worsley y su esposo Dave han dado la bienvenida al mundo a una hija sana.

Anteriormente, la pareja había sufrido 11 abortos involuntarios y también había perdido a los niños Graceson y Leo con solo 17 y 20 semanas de edad.

Después de muchas visitas a distintos médicos y una multitud de pruebas, a la nueva mamá se le diagnosticó dos afecciones que estaban condicionando gravemente su capacidad para tener hijos.

Siguiendo un curso de medicamentos y esteroides, Laura y Dave concibieron con éxito a su catorceavo hijo.

La bebé, Ivy, de 9 meses pesaba solo 1.7 libras cuando nació por cesárea, pero desde su nacimiento se ha ido fortaleciendo.

Hablando con la BBC, Laura compartió lo que sentía por los problemas del embarazo que había sufrido_

“No sé cómo me las arreglé, para ser sincera. Era todo por lo que vivía, perdí años de mi vida. Solo pensé, si no puedo tener un bebé, no veo el sentido de mi vida. Ahora la miro y pienso que “los milagros ocurren”.

Había leído sobre los milagros de otras personas, y ahora tengo el mío. A través de mi historia, quiero dar a los demás la esperanza y la fortaleza para continuar, incluso cuando las cosas parecen imposibles”.

Los problemas de concepción de la pareja comenzaron en 2008 y, a pesar de las sugerencias de los médicos para seguir intentándolo, el cuarto embarazo terminó en una angustia que solo fue creciendo después..

Los médicos remitieron a Laura a una serie de pruebas cuando descubrieron que padecía el síndrome antifosfolípido, una afección que tiene un mayor riesgo de causar abortos espontáneos.

Esta noticia se siguió con mayor malestar, ya que Laura también tuvo un diagnóstico secundario de Intervilositis Histiocítica, que obliga al cuerpo a luchar contra el embarazo.

Usando esteroides para suprimir el sistema inmunológico de Laura y un curso de medicamentos para fortalecer el revestimiento de su matriz, Laura y Dave concibieron con éxito por enésima vez.

El extenso tratamiento significó que el embarazo pudo superar las 24 semanas, lo que le dio a Ivy una posibilidad mucho mayor de supervivencia.

Cuando Laura llegó a las 30 semanas, rompió aguas. Después de una cesárea exitosa, Laura y Dave no pudieron sostener a Ivy durante tres días, ya que les preocupaba que pudiera desarrollar sepsis.

Aunque Ivy tuvo que luchar contra la bronquiolitis, después de superarla con éxito, la bebé por fin pudo conocer a sus padres. Poco después, se permitió que la llevaran a casa, 11 semanas después de nacer

Después de que Ivy recibió el alta y una vez en casa, los padres Laura y Dave celebraron una fiesta de bienvenida al bebé con amigos y familiares, recaudando casi $1,500 dólares, que la pareja ha donado a University Hospitals Coventry y Warwickshire Charity.