Así fue la última semana en vida de Edith González

Bueno Guera… pues misión cumplida por el momento 😞 Pero aún hay mucho por hacer- esa #fuerzafuria sigue aunque no esté nuestra Trailera Mayor en este plano para guiarnos 💪🏼 Ya los concejos que nos diste en forma y en ejemplo de excelencia, midiendo siempre esa fuerza femenina con discreción de una manera que ojalá pudiera yo, tendrán que ser suficiente. A descansar, bellísima… I love you. Thank you for your beautiful friendship. Now I’ll say it because I didn’t have the strength to say it before… Rest In Peace ♥️