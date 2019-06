Enrique Iglesias: “Llevo casado 20 años”

Anna Kournikova, la ex tenista rusa, es el gran amor del cantante español

Hace unos días, durante uno de sus conciertos en Ciudad de México, Enrique Iglesias quiso compartir con el público una anécdota sobre su relación sentimental de casi dos décadas con Anna Kournikova para poner en contexto una de sus canciones, ‘Enamorado por primera vez’. Según el cantante, ese tema vio la luz en una de las dos ocasiones en que la antigua tenista le dio un ultimátum como una manera de pedirle perdón y tratar de que le diese una segunda oportunidad.

Aunque las fechas no cuadraban exactamente, ya que la canción en cuestión formaba parte del álbum ‘Vivir’ que salió al mercado en 1997 y Enrique no conoció -en teoría- a la deportista hasta que trabajaron juntos en el videoclip de ‘Escape’ en 2001, sus declaraciones no tardaron en acaparar titulares y poner de nuevo el foco en los supuestos altibajos que habría sufrido su historia de amor.

Una vez más, al intérprete español le ha tocado aclarar que en su hogar sigue reinando la felicidad, si bien no la calma debido a la energía de sus mellizos Nicholas y Lucy.

“Mi relación actualmente está… bien”, aseguró Enrique con su paciencia habitual y una sonrisa a los reporteros que le abordaron durante una de sus salidas públicas a su paso por México. “Después de tener dos hijos, por mí, yo tendría cien hijos”.

El pasado fin de semana el intérprete tuvo la oportunidad de celebrar el día del padre haciendo lo que más le gusta, pasar tiempo junto a su familia: “La vida me ha cambiado muchísimo. Ahora solo hay dos sitios en los que quiero estar: en casa y ahí arriba, en el escenario”, ha asegurado acerca de su nuevo sistema de prioridades.

El cantante brindó varias declaraciones delante de los medios de comunicación y en esta última el cantante respondió a la pregunta del millón, ¿para cuándo la boda con Anna Kournikova? Con una sonrisa el cantante dijo fuerte y claro: “Yo llevo casado 20 años”.

Aquí el vídeo con las declaraciones del cantante.