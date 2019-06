Iker Casillas encara con optimismo su recuperación

El portero español presume con orgullo su reciente actividad cardíaca

Al margen de la incertidumbre en la que todavía se encuentra inmerso en relación con su futuro como futbolista de élite y de los meses de tratamiento que le quedan aún por delante, lo cierto es que Iker Casillas ha vuelto a demostrar en las redes sociales que se está tomando su proceso de recuperación con la debida paciencia y, sobre todo, centrándose exclusivamente en los retos que le presenta el día a día.

De hecho, el actual portero del FC Porto ha compartido en la sección Stories de su perfil de Instagram, el cual ya no utiliza con tanta frecuencia desde que en mayo sufriera el mayor “susto” de su vida en forma de infarto de miocardio, una imagen de los monitores que han registrado su actividad cardíaca durante la última revisión a la que se ha sometido en la ciudad portuguesa, a la que regresó hace solo unos días junto a Sara Carbonero y sus dos hijos, Martín y Lucas.

“Recuperación”, reza el colorido letrero que ha insertado en la publicación para dejar patente el optimismo con el que afronta este momento de su vida, una actitud positiva que ya puso de manifiesto días atrás al posar sonriente con otras leyendas deportivas como Fernando Hierro, Míchel Salgado o Carles Puyol en un acto público.

Aunque en su último cumpleaños Iker confesaba no haber podido derrochar los mismos niveles de alegría que en citas anteriores a cuenta de sus problemas de salud, al mismo tiempo el madrileño se consolaba pensando en lo afortunado que era por haber podido congregar una vez más a sus familiares y amigos y, en definitiva, por el mero hecho de “estar vivo”.

“Esta vez no ha sido un gran cumpleaños. Estoy seguro de que en algún momento de vuestras vidas os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que os lleve a no tener un buen recuerdo. Pero tengo que estar feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros. Los 37 se fueron y ¡menos mal! ¿Qué nos traerán los 38? Por ahora me conformo con poder verlos. ¡Gracias a todos los que os habéis tomado un minuto de vuestro tiempo para felicitarme!”, escribía.