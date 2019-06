Tata Martino afirma que Raúl Jiménez es el mejor delantero que tiene México

A unas horas del partido del Tri contra Canadá en la Copa Oro el técnico argentino alaba al 'matador' del Wolverhampton

DENVER, Estados Unidos – Raúl Jiménez es el delantero mexicano más importante, eso le queda claro al técnico Gerardo Martino y por eso lo respalda pese a las críticas.

En la víspera del enfrentamiento contra Canadá, el técnico del Tricolor minimizó la poca efectividad del delantero del Wolverhampton.

“Primero, Raúl es nuestro delantero más importante y no habló exclusivamente del grupo que disputa la competencia, estoy hablando del futbol mexicano, es el delantero más importante.

“Y segundo, es que a mí poco me preocupa que mi ‘9’ sea o no el goleador del equipo, en tanto (Jona) dos Santos haga dos goles, (Héctor) Moreno uno, uno (Diego) Reyes, sinceramente poco me preocupa, si el futbol que me va a ofrecer es el mismo que ha ofrecido en los partidos que hemos jugado hasta ahora”, respondió Martino.

Destaca fortaleza de Canadá

En una charla con los seleccionados mexicanos, Gerardo Martino reiteró lo complicada que es esta camada de futbolistas canadienses, a los que mañana enfrentan en el Broncos Stadium de Mile High.

“No me puedo extender en la parte colectiva, he visto cuatro o cinco partidos y por ahí no tengo todos lo fundamentos, no tengo duda de que individualmente es una camada muy importante, jugadores incluso en la Premier o en la Bundesliga.

“No jugamos con la historia de Canadá, jugamos con este equipo de Canadá. Muchas veces se reclama que tal selección no tiene historia, lo importante es lo que tienen al día de hoy, probablemente una de las mejores selecciones que haya podido armar en los últimos tiempos”, mencionó Martino.