Preocupación entre inmigrantes por el anuncio de redadas de deportación

Pero llaman a inmigrantes a conocer sus derechos y a consultar a un abogado de migración

El corazón del hondureño Marco Bonilla dio un vuelco cuando se enteró del anuncio del presidente Trump acerca de que la próxima semana comenzará un operativo para detener a más de un millón de inmigrantes indocumentados sobre los que pesan órdenes finales de deportación por un juez federal.

Lo primero que se le vino a la mente fue su hijo Alex de 21 años quien tiene una orden de salida del país.

“Nadie quiere que una medida como la que Trump va a lanzar, se ejecute. Nos afectaría mucho a los latinos”, dice Marco quien por suerte, él no tiene problemas de estatus. El año pasado recibió protección de Estados Unidos contra la tortura en Honduras, pero sí está muy preocupado por su hijo.

“Mi hijo vino de Honduras hace cuatro años en busca de refugio político, pero a los seis meses le salió una orden de deportación. Por un exceso de confianza de mi parte, pensé que aún teníamos tiempo para hacer la petición de asilo”, agrega. “Cuando me di cuenta mi hijo ya tenía la orden de salida. Los abogados me han dicho que no hay nada que hacer por ahora para ayudarlo a arreglar su estatus migratorio”.

Como consecuencia, su hijo Alex cayó en la depresión y adicciones. “Se enojó mucho conmigo por el error que cometí. Él siempre anda con miedo”, menciona.

Alex terminó la secundaria y se puso a trabajar en la construcción. “Yo no quisiera que se lo llevaran” continúa. “Me dolería mucho. Lo único que puedo aconsejarle es que ande con mucho cuidado”.

A portarse bien

Diego, un jornalero quien lleva más de 30 años de vivir sin papeles en Los Ángeles, dice que él ha tratado de portarse impecablemente en estas tres décadas para no llamar la atención de la policía y de los propios agentes de migración. “En 31 años solo me han dado un ticket y lo pagué”, observa.

Por esa razón, menciona que no tiene miedo a las amenazas de Trump de deportar a millones de inmigrantes. Él considera que las declaraciones fueron hechas para quedar bien con su base de electores.

Sin embargo, lanza una invitación a los inmigrantes para que enfrenten al presidente, educándose sobre sus derechos y ejerciéndolos. Diego enfatizó que la comunidad latina tiene miedo y mucha apatía hasta para salir a una marcha, pero subraya que se deben hacer esos sentimientos a un lado.

El jornalero pide a los inmigrantes que tengan antecedentes penales que busquen ayuda para que limpien su récord, pero además les urge a portarse muy bien y tener un comportamiento ejemplar.

“A manera de prevención, yo decidí ya no manejar. Así no me expongo a que la policía me vaya a detener”, afirma el inmigrante.

Incluso Diego dice que él no quiso sacar su licencia de manejo bajo la ley AB60, que autoriza la entrega del documento a los inmigrantes indocumentados en California.

“Yo luché durante 17 años por las licencias de conducir para los indocumentados. Lo logramos y es un gran triunfo, pero están marcadas. Y ya con eso, cuando un policía se da cuenta que está marcada y uno no tiene papeles, pueden hacernos blanco y detenernos. Mejor no me quise exponer y no la solicité”, asevera.

Asimismo se sabe que en ciertos casos, los agentes del ICE tienen acceso a la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y pueden obtener las direcciones de donde viven los inmigrantes que andan buscando.

A conocer sus derechos

Maru Galván, quien lleva más de 19 años en el país, dice que se siente tranquila porque no tiene récord criminal ni un perfil alto. “Tampoco el presidente tiene dinero para remover a millones de inmigrantes del país, ni le van a dar el dinero para esas acciones”, expone.

Esta inmigrante de origen mexicano quien llegó con su esposo y dos de sus hijas quienes ahora están amparadas con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), recomienda a los inmigrantes que tienen órdenes finales de salida -dadas por un juez- que vean a un abogado.

“Ahora hay muchos apoyos y organizaciones que los pueden ayudar”, dice Maru, quien se ha convertido en una activista por los inmigrantes desde que se unió a la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Maru, todo un ejemplo de empoderamiento, recomendó a los inmigrantes que hagan un plan con su familia en caso de una posible detención; pero además, solicita a la comunidad que se informn sobre sus derechos como inmigrantes.

“Siempre hay talleres para educarse y prepararse”, dice Maru.

Marisela Hernández a quien le deportaron a su esposo Juan Guzmán a principios de año por una orden previa de deportación, y se quedó sola con toda la responsabilidad de sacar adelante a sus dos hijos menores, uno de ellos autista, dice que por un lado se siente tranquila porque no tiene crímenes ni deportaciones en su pasado.

“Estoy bien con la ley y encomendada a Dios, pero si me llegaran a detener, qué vamos a hacer. Lo único que me da miedo es que los agentes de migración se subieran a los camiones porque me muevo en transporte público con mis hijos”, expresa.