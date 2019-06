Alfredo Adame sobre Laura Zapata: “Ella planeó su secuestro para sacarle dinero a Thalía”

El actor también calificó a su colega de perversa, mitómana e insana mentalmente

Todo parece indicar que Alfredo Adame quiere tener pleito con quien se le ponga enfrente.

Ahora le tocó a Laura Zapata ser el blanco de los ataques del actor, pues según él ella es perversa, mitómana e insana mentalmente.

El histrión dio una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, en donde le tiró a su colega ahora que ella se postuló para ser líder de la ANDI, el sindicato de actores de México.

“Dios nos libre que la ANDI caiga en las manos de Laura Zapata, es una mala persona, muy mala, malintencionada, insana mentalmente, por eso yo digo Pita Amor no ha muerto“, comentó.

Pero la cosa no paró ahí, ya que Adame agregó que Zapata siempre le ha tenido envidia a su hermana Thalía y que hasta fingió su secuestro hace años para sacarle dinero a la cantante de “Amor a la Mexicana”.

“A mí me queda muy claro, yo tengo como amigo al comandante de la unidad antisecuestros, y claro que fue un auto secuestro, la soltaron a ella primero, acuérdate, y a negociar y todo el rollo“, indicó.

Pero Laura Zapata no se quedó callada y en el mismo programa le respondió con una cachetada con guante blanco a Adame.

“No quiero hablar de él, vaya, es intrascendente. No me atoro con cualquier piedrita, ¿no? Entonces si me detengo al ladrido de cada perro pues entonces no llego a donde voy“, aseveró la actriz.

ASÍ LO DIJO

“Porque no le pisó ni los talones a la hermana, esa es su frustración, su amargura y su complejo y su envidia, no le llegó ni al dedo chiquito a Thalía, ella se convierte en una súper estrella y además, se casa con un hombre exitosísimo, con un talento increíble para hacer estrellas, para hacer música, para hacer todo, imagínate lo que ha de sentir”.

Alfredo Adame, actor.

POR: Elizabeth García