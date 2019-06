La Víbora: ¿Lupillo Rivera y Belinda de romance? Intelectualmente, la pareja perfecta

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Y yo que pensaba que lo más ridículo que había visto esta semana era el video en el que Enrique Peña Nieto hace unos movimientos raros que muchos dicen que es baile. Pero no, señores, hubo algo mucho peor y más aberrante: el rumor de que hay romance entre Belinda y Lupillo Rivera.

No se asusten, todo es posible en la viña del Señor. ¿Que está feo el hombre? Sí, está feo. ¿Que es un ignorante? Sí, es un ignorante. ¿Que es muy naco para Belinda? Sí, sí lo es. ¿Que golpeó a una de sus ex? Sí, sí la golpeó. ¿Que parece tapón de alberca? Sí, sí parece. Pero ustedes saben que cuando cupido pega, no hay nada que te haga entrar en razón, y eso parece que le está sucediendo a nuestra Beli.

Ahora, les voy a decir otra cosa. Belinda tampoco es muy selectiva, que digamos. Y tampoco podemos exigirle mucho puesto que, como pasa con la inmensa mayoría de los artistas, son personas que apenas terminaron la secundaria, y eso ya es mucho decir. O sea, pueden ser muy bonitos y tener cuerpos como cincelados, pero con apenas dos dedos de frente.

El rumor se desató porque ambos cantantes participan como jueces en el reality de televisión “La Voz” de México, y supuestamente se llevan de maravilla. Hay quienes aseguran que se dieron tremendo besote en un restaurante de Los Ángeles. Yo no lo dudaría, pero eso no significa que hay romance entre ellos. Pudo haber sido un arrimón, un momento de calentura, así de simple. Pero de eso a que se quieran y se amen, hay mucha diferencia.

Sí, es verdad que intelectualmente son la pareja perfecta, pero recuerden que a Belinda le gustan andar con hombres a los que les puede sacar algún provecho, y en este caso, ¿qué le puede sacar a Lupillo? ¡Ay!, ahora que lo pienso, ¿qué tal si le quita uno de los veinte Bentleys que tiene el hombrecito? ¿O qué tal si quiere ser parte de la renombrada dinastía Rivera? ¿O ser amiga íntima de las refinadas y respetadas mujeres que integran el clan? Imagínense a Beli como mejor amiga de Rosie Rivera, o de las hijas de Jenni? Como que no pega la imagen, ¿no creen?

Así que no se preocupen, el gusto les durará poco porque ya saben que Beli es de las que cambian de novio como cambiar de calzones, mientras que a Lupillo le gustan corrientitas y bien de barrio, y pues Beli ni lo uno ni lo otro. Van a ver cómo al rato a ambos se les baja la calentura y cada uno volverá a buscar a personas con los perfiles habituales.