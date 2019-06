Cuestionario escolar sobre “privilegio de ser blanco” desata polémica en Nueva York

Fue colocado en una escuela donde, además, ¡casi no hay estudiantes blancos!

Una encuesta sobre el “privilegio de ser blanco” en una escuela de Manhattan que casi no alumnos blancos desató polémica.

El “Ejercicio sobre Privilegio Blanco” es un cuestionario de dos páginas en la Life Sciences Secondary School en medio de la controversia en curso sobre las iniciativas de diversidad racial del canciller Richard Carranza, reportó el New York Post.

“¿Cuál podría ser el propósito de esto en una escuela que tiene tan pocos estudiantes blancos? ¿Es para inflamar las tensiones y soltarlas?”, cuestionó el concejal de la ciudad, Joseph Borelli (R-Staten Island), quien indicó que las autoridaes deberían preocuparse por la enseñaza de matemáticas o inglés.

La escuela ubicada en la calle 96 Este tiene 520 estudiantes de secundaria, donde sólo el tres por ciento es blanco. La escuela escuela intermedia tiene 54 estudiantes, donde el dos por ciento son blancos.

El cuestionario de 26 preguntas se basa en un artículo de la revista académica de 1990 titulado “Privilegio blanco: desempacar la mochila invisible”.

Entre las suposiciones que incluye están: “Si un oficial de policía me detiene, puedo estar seguro de que no me han parado por mi raza”.

Las autoridades del colegio no explicaron por qué colocaron el cuestionario donde todos los estudiantes pudieran verlo.