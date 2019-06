Tania Ruiz defiende a Peña Nieto tras video de su ‘polémico’ baile

View this post on Instagram

Si siempre estás tratando de ser normal ,nunca descubrirás lo increíble que puedes ser 💃🏼. Respira, inspira, ignora y vive 🥂. Lo más auténtico es generar luz propia para alumbrar a los demas 🌟. Ya que muchas veces no se cambia la realidad, sino los ojos 👀con los que vemos la realidad. Todo Está bien👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻💃🏼💃🏼.