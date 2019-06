Lorena Herrera estalla, agrede a camarógrafo y es expulsada de Inseparables

Lorena Herrara aceptó que hizo mal en actuar de forma violenta pero aseguró que manipularon las escenas para justificar su expulsión

Lorena Herrera, junto con su esposo Roberto Assad, fueron expulsados del programa Inseparables luego de que la actriz fuera acusada de agredir a un camarógrafo; sin embargo ella negó dicha versión.

Todo ocurrió cuando la pareja estaba castigada a quedarse en ‘La Cabaña’; en lugar de eso se les vio casa principal y uno camarógrafos la comenzó a grabar, situación que enfadó en demasía a Herrera, provocando que actuara de manera violenta.

El reality show transmitió las imágenes de la modelo quitando a la cámara de un golpe, sin embargo, ella sostiene que la producción editó las escenas para poder justificar su expulsión.

“Editaron el video de una forma para que le conviniera al programa, no sacaron realmente el por qué me enojé”, explicó Lorena en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Herrera expuso que en ‘La Cabaña’ no tenía suficiente espacio para sus cosas, por lo que dejó varios artículos personajes en un baño del inmueble principal. La también cantante aseguró que producción sacó sus pertenencias de manera arbitraria y las dejó a la vista de todos, razón que detonó el enojo de la participante.

Lorena Herrera asistió al programa matutino Hoy para explicar cómo sucedieron los hechos; aceptó que estuvo muy mal golpear al camarógrafo, pero su enfado estaba dirigido a la gente de la producción por haberse metido con sus pertenencias.

“No es la reacción adecuada de ninguna persona, no debería ser, no estoy tratando de justificarme, no estuvo bien mi reacción. El señor está haciendo su trabajo, pero le pedí que no me grabara”, indicó la actriz de 52 años.

