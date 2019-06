No te pierdas estos cuatro títulos disponibles en Netflix en julio

Disfruta el verano viendo estas películas aclamadas por la crítica

El verano apenas comienza, y nada mejor que disfrutar de estos títulos a partir del 1 de julio en Netflix. ¿Cuál quieres ver primero?

RuPaul’s Drag Race (Temporada 10).- El show ganador del Emmy regresa, con el transformista RuPaul como presentador. Las reinas compiten por cien mil dólares y el título de la superestrella drag. Hay glamour, humor y mucho estilo.

Requiem For a Dream.- Sara (Ellen Burstyn) está a dieta esperando poder participar en su concurso televisivo preferido, mientras que su hijo Harry (Jared Leto) quiere hacerse rico junto con su novia (Jennifer Connelly) vendiendo droga y así utilizar las ganancias para abrir un negocio propio. Sus planes no salen bien, y las consecuencias por sus adicciones serán una caída al infierno. Con música del grupo Kronos Quartet, “Requiem for a dream” nominó al premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

Three Kings.- George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube y Spike Jonze interpretan a cuatro soldados en el desierto iraquí que aguardan en 1991 el fin de la guerra. Pero todo cambia cuando descubren un mapa que indica el lugar donde se encuentra una reserva de oro. Deciden buscar el tesoro, pero todo se convierte en una historia de redención que pondrá a prueba su humanidad.

Blade Runner: The Final Cut.- Este clásico de la ciencia ficción presenta a Harrison Ford como Rick Deckard, un ex policía que vuelve al servicio para buscar y destruir a un grupo de androides que fingen ser humanos, cuyo fin es encontrar a su creador y matarlo. Originalmente estrenada en 1982, “Blade runner” cuenta con este Final Cut supervisado por el director Ridley Scott en 2007, que presenta efectos visuales y sonoros completamente mejorados.

