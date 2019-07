Deja malherido a su vecino tras morderle el pene durante discusión

Un hombre estaba ya cansado de las partidas nocturnas de Xbox a todo volumen de otra persona que vivía en su mismo edificio, por lo que decidió enfrentarlo, sin imaginarse la forma en como este reaccionaría

Seguramente que en más de una ocasión has tenido que lidiar con el mal comportamiento de alguno de tus vecinos; esas personas que no saben vivir en comunidad y que rebasan la línea del respeto hacia los demás, haciendo cosas que no se deben o generando ruido en exceso por la noche, lo cual hace que tu vida se convierta en una pesadilla.

Eso fue lo que le ocurrió en 2013 a un hombre que radica en Dover, en el condado de Kent, en Inglaterra, llamado Richard Henderson, el cual molesto por los excesos nocturnos de su vecino Jason Martin, de 41 años, quien solía jugar con sus amigos Xbox a todo volumen, decidió un buen día hablar con él de este asunto.

El problema fue que la discusión entre Richard y Jason subió de tono y se enfrascaron en una pelea que terminó a golpes. Jason estaba tan enfurecido que sin pensarlo, se avalanzó sobre Richard y terminó dándole una mordida en el pene.

De inmediato, otros vecinos llamaron a la policía para reportar el hecho. Cuando llegaron los agentes, Martin aún continuaba mordiéndole los genitales a Richard, incluso con la boca toda ensangrentada.

“Nunca he experimentado un dolor tan increíble como ese en mi vida”, declaró Henderson ante la juez Adele Williams, responsable del Tribunal que se ha encargado de llevar el caso, quien determinó darle 7 años en prisión al agresor, debido a las terribles heridas que le causó a su vecino y sobre todo, por la actitud que mostró durante el proceso, en donde en ningún momento se mostró arrepentido.