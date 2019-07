Trabajaba limpiando baños pero gracias a su voz hoy es toda una celebridad

View this post on Instagram

Ayer escuché esta bella mujer cantando en el baño de un mall, le pedí una canción para grabarla y estaba feliz de que la escuchara, su sueño es cantar 🙌🏽 @teyouesterline Lo subí a mi twitter y se viralizó, es tan potente lo que transmite que no fui la única emocionada… Me habló una reconocida cantante nacional y la apoyará en su sueño, mi corazón latió a mil a recibir este maravilloso mensaje, ahora voy en busca de Esterlinda para contarle la maravillosa noticia… Nunca dejen de soñar! Porque tarde o temprano la vida te lo traerá… Ella cantaba mientras limpiaba un baño, lo hacía con tanta pasión que era imposible no escuchar su anhelo de salir al mundo…