Esgrmista mexicana es obligada a competir por Uzbekistán

View this post on Instagram

#Deportes La esgrimista mexicana #PaolaPliego decidió cambiarse de nacionalidad , debido al poco apoyo por parte de la Federación . Ahora competirá por el Uzbekistán. A través de un comunicado explicó el porque tomó esta decisión, esto fue parte de lo mencionó : “Hoy es un día que nunca esperé que llegara; debo compartirles una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar a lo largo de mi vida, y que mi corazón me demostró, es la correcta. Demostré internacionalmente plenamente mi inocencia. Probé que fui objeto de una trampa. Me sobrepuse y volví a competir por México, con el corazón por delante y dándole medallas otra vez. Lo dí todo y aún así, de manera inexplicable, los intereses obscuros de los dirigentes volvieron a pretender aplastar mi orgullo y yo soy mucho más que eso. Soy una deportista de élite y lo seguiré demostrando, no pararé”.