Angelinos opinan sobre el desfile militar de este 4 de Julio

Algunos aplauden la iniciativa, otros critican al presidente Donald Trump; a ti ¿qué te parece?

Con motivo del Día de la Independencia, el presidente Donald Trump planea para hoy jueves un festejo militar —que ya había sido aplazado por el Pentágono en noviembre de 2018. En evento contará con tanques, militares y aviones de combate. La iniciativa ha generado polémica; aquí te dejamos opiniones a favor y en contra de algunos angelinos.

Lidia León -59 años. Enfermera retirada

“Es ridículo que Trump tenga su desfile. No lo hace a favor de Estados Unidos sino para la marca de su nombre, su ego y su narcisismo… Estoy decepcionada por la detención de niños inmigrantes en campos de concentración”.

“Este es el peor presidente en la historia. Desde el inicio no quiso mostrar nada de transparencia; tampoco me agrada su propaganda de odio”.

Isidro Almendarez – 68 años. Nacido en Chalatenango, El Salvador.

“Cada 4 de Julio es un día muy grande y me agrada celebrar la Independencia de Estados Unidos. En El Salvador yo fui parte de las fuerzas armadas pero no me gusta lo que pasa aquí. Pero ¿Quién puede detener a Donald Trump? Él es la cabeza del país y quiere aprovechar la fecha para reelegirse”.

Guadalupe Martínez -71 años. Originaria de El Paso, Texas.

“Trump no me cae nada bien pero es nuestro presidente y hay que respetarlo… Lo que no me gusta de él, es todo el gasto que se va a hacer en ese desfile, ni la forma en que trata a los inmigrantes”.

Gemma Nazareu – 31 años. Trabajadora en un centro de cuidado para ancianos

“El 4 de Julio debería representar la celebración de la diversidad y unidad pero en la actualidad no la hay por el racismo que provoca él y su partido Trump… No es que él le de permiso de actuar a los racistas, pero ha encendido el fuego. ¿Para quién es ese desfile? La verdad no tengo la intención de verlo. Eso, definitivamente es solo política”.

Raquel Ramírez – 78 años. Mexicoamericana, residente en Monterey Park.

“No me sorprende que ese señor [Trump] haga su propio desfile porque piensa como un dictador… Me desagrada porque no trata a los inmigrantes con respeto, cariño y humanidad. Trump tiene el ego más grande que existe”.

Cecilia Barrios -76 años, ex contadora pública.

“El 4 de Julio me recuerda a mi hermano [Rudy] que peleó en la Guerra de Vietnam y a otros que dieron la vida para que tengamos libertad… Yo estoy enojada con Trump porque está mandando a los niños a campos de concentración. Eso no es correcto, no voy a ver su desfile”.

Olga María Connelly -84 años de edad. Nacida en Nicaragua.

“Hace 57 años me hice ciudadana de Estados. No estoy de acuerdo en que Trump se gaste el dinero de los contribuyentes en ese desfile; además, no es una tradición de nosotros. Él quiere ser presidente otra vez y yo no estoy de acuerdo. Nunca me gustó ese señor y más cuando empezó a ofender a las mujeres”.

Luis Alvarado – 54 años. Consultor republicano

“Yo he denunciado a este presidente no solo como republicano latino sino como veterano del Ejército. Está mal que use nuestros recursos militares para elevar su posición y querer verse como persona de liderazgo; la celebración de la Independencia la ha convertido en un acto político”.

“Leí en un artículo que se ha apropiado 2.5 millones de dólares de parques nacionales para los gastos de este evento, sin importar los gastos de transportar aviones y tanques; será un gran gasto para influenciar y animar su posición de presidente”.

Marco Gutiérrez -45 años, nacido en Jalisco. Miembro de Latinos for Trump-California

“El desfile militar se había hablado [antes] y lo canceló porque costaba millones. Pienso que Trump iba a romper muchas tradiciones. Yo estuve en su [ceremonia] de inauguración donde empujaba su mensaje político… Creo que ahora [lo del desfile] fue más para llamar a la unidad del país”.

Linda Martínez-Hanna –

Residente en Sacramento. Miembro de Latinos for Trump-California

“Mis padres son de Piedras Negras, Coahuila. [El desfile] no es un despilfarro de dinero. Estoy en Washington y vengo a ver a nuestro presidente. El es un hombre de negocios y jamás haría algo para él mismo sino para la gente”

“Nadie ha hecho más por nuestro Ejército como este presidente y por eso tenemos la libertad de hablar”.

Jazmina Saavedra

Oriunda de Nicaragua. Empresaria residente en Los Ángeles. De Latinos for Trump-California

“Este 4 de Julio tenemos que recordar y celebrar la Independencia de Estados Unidos y el trabajo que ha hecho nuestro presidente en el sistema militar y que el antiguo presidente había dejado caer… Lo está actualizando, renovando y dándole la confianza y el respeto a nivel mundial que

requieren”.

Mayra Gutiérrez

42 años, originaria de Monterrey, Nuevo León. Residente en McAllen, Texas. Integrante de Latinos for Trump

“No creo que el desfile [militar] vaya a ser un acto político. El presidente está orgulloso de nuestra nación y quien lo ve como una cuestión política es así como quiere verlo… Él tiene mucho orgullo de nuestra nación y lo está demostrando”.