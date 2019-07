VIDEO: A sicario se le trabó el arma y las balas terminaron donde no quería

Te decimos en desenlace de esta historia que no terminó muy bien para el delincuente de solo 20 años

Un sicario del crimen organizado, al parecer de algún grupo del narcotráfico que intentó ejecutar a un sujeto que se encontraba en un negocio de reparación de celulares en el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, en México resultó herido luego de que dispararse así mismo.

Según medios locales, el arma con la que intentó cometer el asesinato se le trabó por lo que falló en el intento de cometer el homicidio, así que el sicario fue sometido y él mismo se disparó durante el forcejeo.

A decir de los reportes, el sicario llegó al lugar abordo de un taxi, ingresó al negocio, puso la pistola en la cabeza de la víctima pero fue entonces cuando el arma se le trabó en dos ocasiones y no disparó. Ahí fue cuando testigos de lo sucedido aprovecharon el momento para someterlo y en el forcejeo el sicario al fin logró accionar el arma pero no en quien quería, si no en él.

El delincuente quedó tirado en la acera herido donde se quejaba del dolor por la lesión que sufrió a la altura de las piernas.

El lesionado identificado como Luis “N”, de 20 años fue trasladado a un hospital donde quedó en calidad de detenido.