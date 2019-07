¡Adiós! Javier Aguirre no puede meter a Egipto a cuartos

El estratega mexicano fue destituido tras la eliminación de Egipto

Todo se acabó para el representativo de Egipto, en un partido durísimo contra Sudáfrica el cuadro del mexicano Javier Aguirre y del campeón de la Champions Mohamed Salah, no pudo y terminó cayendo 1 – 0 en octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

Consecuencia del juego, el “Vasco” Aguirre fue cesado como técnico de “los faraones”, el estratega mexicano tenía unas de las mejores plantillas en la historia de la selección, además de ser locales en el torneo, por lo que quedar eliminados en octavos de final es considerado fracaso por los directivos Egipcios quienes le comunicaron la noticia al mexicano apenas terminó el partido.

Por su parte el Presidente de la Federación Egipcia de Futbol Hany Abo Reidah, también presentó su renuncia una vez que le notificó a Aguirre. El entrenador mexicano llegó el año pasado y logró una marca de 9 partidos ganados, 1 empate y 2 derrotas, la última la que le costó el puesto.

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا . pic.twitter.com/jUfNvdCMfD — Egypt National Football Team (@Pharaohs) July 6, 2019

Los primeros encuentros confirmados para los cuartos de final son Senegal vs Benín y Nigéria vs Sudáfrica, esperemos que la noticia del nuevo entrenador de Egipto no demore mucho.