Ex novia acusa a Ronaldinho de violencia doméstica.

Wow, Ronaldinho Akan Lepas Masa Lajangnya Dengan Nikahi Dua Wanita Sekaligus! . . Legenda sepakbola Brasil Ronaldinho dikabarkan bakal menikahi dua perempuan sekaligus pada Agustus 2018 mendatang. . . Berdasarkan dari laporan yang dilansir Mirror dan surat kabar asal Brasil O Dia, kedua perempuan itu sama-sama berasal dari Belo Horizonte. Nama keduanya adalah Priscilla Coelho dan Beatriz Souza. . . Kedua perempuan itu bahkan sudah menjadi tunangan pria 38 tahun itu. Mereka bertunangan pada Januari tahun lalu. Lalu sejak bulan Desember kemarin keduanya juga telah tinggal seatap dengan Ronaldinho di mansion milik eks pemain Barcelona itu di Rio de Janeiro. . . Mereka bertiga dikabarkan berhubungan dengan harmonis. Ronaldinho juga disebut bersikap adil kepada keduanya. Ia memberikan uang saku yang jumlahnya sama besarnya, sekitar 1.500 Pounds. Eks pemain AC Milan itu juga memberikan mereka hadiah yang sama persis, contohnya parfum yang sama setelah mereka bertiga sama-sama liburan ke luar negeri. . . Ronaldinho sudah melamar mereka untuk menikah di saat yang sama saat ia mengajak keduanya bertunangan. Pernikahan mereka rencananya akan digelar secara tertutup di dalam kondominium Santa Monica di distrik Barra de Tijuca di Rio, Agustus mendatang. . . Pernikahan ini sendiri ditentang oleh saudari Ronaldinho, Deisi. Ia sangat menentang aksi poligami. Ia pun disebut akan memboikot acara pernikahan tersebut. . . Sebelumnya pada April lalu dilaporkan pula bahwa ada keluarga dari Priscilla yang emosi dan berniat menemui Ronaldinho setelah muncul kabar bahwa eks bintang Samba itu punya kekasih lain. Seorang anggota keluara Priscilla mengatakan pada surat kabar Extra: "Mereka kesal karena mereka menemukan bahwa setiap hadiah yang ia berikan pada Priscilla, ia juga memberikannya pada perempuan lain." . . Lalu ada pula teman dari Priscilla bahwa pihak keluarga sangat khawatir dengan imej buruk yang bisa tercipta dari hubungan itu. Apalagi sang teman mengaku Priscilla nyaris kehilangan pekerjaannya atas hal tersebut. . . Hmmm… Setelah baca berita ini, mohon sabar ya… Mblo. #BolanetMoments #Bolanet #Brasil #Legend #Ronaldinho #Poligami #PriscillaCoelho #BeatrizSouza