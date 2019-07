¿Las mujeres solteras son más inteligentes?

Conoce aquí la causa de por qué has estado soltera tanto tiempo

Quizás tienes mucho tiempo soltera, sientes que no eres lo suficientemente bonita o que no tienes suerte en el amor y por eso no has encontrado pareja.

Pero, ¡no te preocupes! Estudios comprobados afirman que una de las grandes causas de la soltería es por tu alto nivel de inteligencia.

Un estudio en la universidad de Nueva York, realizado a 650 adultos jóvenes, afirma que el hombre se aleja de ciertas mujeres al verlas como amenaza por su gran inteligencia y personalidad definida.

Esto suena algo machista, pero la mayoría de los hombres prefieren a una mujer que permanezca en casa y no una que luche por sus ideales.

Otro estudio, realizado a 121 británicos, afirma que las mujeres inteligentes son vistas como personas problemáticas por su alta capacidad de discernir y estudiar las situaciones.

Pero eso no debería ser un problema para ti, mujer, porque la belleza no está solo en lo físico sino también en la inteligencia. Una mujer construida por sí misma, vale por 2.

Es sabido que existen mujeres que prefieren que el hombre trabaje, mientras ellas cuidan a los niños y el hogar, y eso tampoco está mal. Pero sí tú eres de las que quiere realizarse como persona, ¡adelante!

El amor llegará en cualquier momento, quizás sin que lo notes. Solo debes abrirte a nuevas experiencias, dándole oportunidad al hombre que también quiera lo mejor para ti.