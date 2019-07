Tarjeta Roja: Raúl Jiménez… ¿el mejor de qué?

La actuación del mexicano decepcionó a más de uno y sin embargo fue premiado

Raúl Jiménez ganó el trofeo al jugador más valioso de la Copa Oro y aún con el júbilo del triunfo mexicano, al menos yo me sigo preguntando… ¿por qué?

Jiménez no solo no me pareció el mejor jugador del torneo, ni siquiera el mejor jugador de México, de hecho, al menos en mi manera de ver las cosas, su actuación fue claramente decepcionante, como -hasta ahora- ha sido en su carrera con Selección (22 goles en 78 partidos).

Tres de sus goles se los anotó a equipos básicamente amateurs (Cuba y Martinica), el otro, fue de penal y sin quitarle mérito, se supone que son su especialidad ¿no?… pues contra los ticos falló el que casi le cuesta la eliminación a México.

Particularmente, que sigo partido a partido su carrera en la Liga Premier, me parece que Raúl quedó a deber muchísimo, no fue ni la sombra de lo que es en la liga inglesa sobre todo ante rivales que son significativamente inferiores, como Haití, cuya defensa lo trató mal y lo neutralizó casi por completo… repito: Haití.

Las decisiones de FIFA son extrañas, las de CONCACAF son primitivas, siempre se trata de premiar al jugador que se quiere promocionar en su momento y esta vez, para nada fue la excepción.

Campeones @GoldCup y Golden Ball del torneo! Gracias a todo el esfuerzo y compromiso de todos y cada uno de los que formamos parte de @miseleccionmx 🇲🇽🏆🥇⚽️ pic.twitter.com/GWJkHkXwwS — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) July 9, 2019