Joven desaparece al salir de casa para conocer en persona a su novia por Internet

View this post on Instagram

Estoy tratando de comer mejor, empecé a hacer un poco más de ejercicio que es lo que más me cuesta 😅 y Satial Food me ayuda a estar en forma, bloqueando hasta el 75% de las calorias del almidón 🍩🍔🥞🍟👌 Satial esta avalado por la Sociedad argentina de obesidad Venta en farmacias o en @nutrisuplear