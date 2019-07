Empiezan las malas noticias en Tigres

El conjunto campeón de la Liga Mx tendrá la baja de Julián Quiñones de cara al arranque de temporada

Parece que todo está casi listo para el arranque de una temporada más de la Liga Mx, todos los equipos se han reforzado de la mejor manera para poder competir al tú por tú con todos para poder meterse entre los ocho primeros que pelearán por el título de liga.

Mientras unos equipos anuncian sus incorporaciones, otros siguen a la espera de que lleguen refuerzos de último minuto. Sin embargo no todas son buenas noticias pues el equipo campeón ha anunciado a través de sus redes sociales que Julián Quiñones será baja durante el torneo por una lesión en la rodilla.

▶️ Lamentamos informar que @julian_quiones3 será sometido en Guadalajara a una artroscopia en la rodilla derecha, al presentar una lesión meniscal, y al mismo tiempo se le hará revisión del ligamento cruzado anterior. Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad @christusmx pic.twitter.com/PULpIH0FwV — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) July 11, 2019

El colombiano sufrió una ruptura de menisco por lo que tendrá que ser sometido a una cirugía para que pueda volver a jugar. Esta no es la primera vez que este jugador sufre una lesión del mismo tipo, pues apenas en abril de este año, Quiñones fue baja para la final del torneo Campeones de la CONCACAF.

Esta baja se suma la de Francisco Meza quien tras romperse los ligamentos fue intervenido exitosamente aunque no logrará terminar su recuperación a tiempo por lo que no verá acción este torneo. Aún no sabemos el tiempo que estará inactivo el delantero de Tigres.

▶️ Nuestro jugador Francisco Meza fue operado con éxito, reconstruyéndole el injerto en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, iniciando el próximo lunes su proceso de rehabilitación.

Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad @christusmx #FuerzaPacho 💪🏻 pic.twitter.com/dXgzOIeZfh — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) July 10, 2019

Aun con estas bajas el equipo dirigido por el “Tuca” Ferrertti tiene uno de los planteles más completos de todo el continente americano así que seguro encontrará la manera de suplir a este jugador con algún otro de la misma o mejor calidad.