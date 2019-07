VÍDEO:Jugador de la NFL corre frente a los toros en San Fermín

El jugador de fútbol americano Josh Norman está en España en el festival de toros de San Fermín i

Los encierros de San Fermín son cocidos en todo el mundo y muchas personas de distintos países van a Pamplona, España, para correr frente a los bravos toros por las calles de la ciudad.

Uno de los turistas más atrevidos ha sido, ni más ni menos, que una de las estrellas de la NFL, Josh Norman. El deportista es conocido por fichar con los Redskins de Washington y firmar el mayor contrato de un cornerback en la historia de la NFL.

El jugador corrió el encierro del miércoles. Una carrera que dejó cuatro heridos.

El propio deportista publicó una foto de su entrada en la plaza de toros de Pamplona y describió la experiencia como “uno de los mejores días de su vida”.

Muchos son los que no han pasado por alto la peligrosidad que conlleva ponerse frente a los toros. No solo se han preguntado si el deportista tendría permiso de su equipo, sino que los corredores más expertos han aprovechado para recordar que no es conveniente ser tan osado como ha sido Norman. Más de un estadounidense resultó herido por la embestida de toro en el pasado.

Pero Norman disfrutó tanto de la experiencia que no tuvo suficiente con correr una vez y repitió. También corrió en la plaza e incluso se atrevió a saltar por encima de uno de los animales.