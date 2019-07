¿Cuáles son las 6 dietas más peligrosas para perder peso?

La peligrosidad que acompaña estas dietas impide que puedan ser hechas con las garantías mínimas de seguridad

No toda dieta es buena para el cuerpo, por lo que no todas deben ser recomendadas, y mucho menos practicadas. Presentaremos a continuación 6 dietas peligrosas para perder peso con el objeto de que estés advertida de sus complicaciones.

1. Ayuno

La primera dieta peligrosa puede no ser una dieta en absoluto. Simplemente es saltarse el desayuno, aunque algunas personas optan por no almorzar e incluso van más allá. Es una movida completamente errónea que no acelera el proceso de adelgazamiento.

2. Dieta detox

Esta dieta consiste en la desintoxicación del cuerpo mediante el consumo de jugos, infusiones, frutas y verduras crudas. Y busca suprimir la ingesta de alimentos ricos en azúcares y grasas.

Cuando solo tenemos sopa, jugos y batidos de frutas, el cuerpo pierde masa muscular y líquidos. Además, la grasa acumulada no hace más que aumentar, dado que los líquidos que permanecen son ricos en azúcares. Cuando no se digieren, se convierten en grasa.

3. Dieta dukan

Esta dieta peligrosa promociona el consumo masivo de alimentos ricos en proteínas y de verduras en menor grado, por lo que se basa en un régimen estricto. Además impide la absorción de nutrientes importantes para el organismo.

4. Dieta atkin

Es una dieta baja en carbohidratos que busca restringir el consumo de almidón incluido en alimentos como pasta, arroz, papas, etcétera. En su lugar promociona la ingesta de proteínas y grasas que encontramos en el pescado, huevos, leche, entre otros.

Los especialistas no aconsejan las dietas bajas en carbohidratos porque no ofrecen variedad de alimentos necesarios y porque tienen consecuencias a largo plazo a raíz del desequilibrio alimenticio.

5. Dieta de la solitaria

Como su nombre deja ver, esta dieta peligrosa consiste en el consumo de un gusano conocido como “tenia”, que estaría encapsulado. Cuando está en el organismo, el gusano devoraría todos los alimentos que consume la persona. A largo plazo, esta dieta puede causar la muerte.

6. Dieta del algodón

Esta dieta funciona a partir de la ingesta de bolas de algodón que no tienen peso calórico alguno y que producen una falsa sensación de saciedad. Las bolas de algodón se remojan en zumo de naranja para después ser ingeridas. Y al igual de las demás dietas, que representan un peligro para la saludo, a largo plazo pueden causar obstrucción intestinal.