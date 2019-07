Este fin de semana, sorprende a todos con estos deliciosos rollos de carne Teriyaki

View this post on Instagram

⁣COMENTA “TU BANDERA 🇺🇸🇵🇷🇭🇹🇩🇴🇲🇽🇻🇪🇪🇸🇨🇴🇦🇷🇪🇨🇨🇱🇵🇦🇨🇦🇵🇾🇵🇪🇬🇹” para saber de donde nos lee 👀❤️ Los leo a cada uno 😃 . Los Rollos de carne Teriyaki! ESTOY SEGURA que no hay nada más delicioso que esto 🤤😍🤩😍 . ❤️ ¿Menciona a quien le gustaría probar esta delicia? Que espera para unirte a @recetasgram ❤️ . Ingredientes (para 8 roll-ups): ⠀ 1 libra de bistec de flanco, o filete de falda ⠀ ½ taza de salsa de soya ⠀ 3 dientes de ajo, picados ⠀ 1 cucharada de jengibre, rallado ⠀ 2 cucharadas de miel ⠀ 1 lima, jugo ⠀ 1 cucharadita de salsa sriracha, opcional ⠀ 1 pimiento, cortado en cerillas ⠀ 1 zanahoria, cortada en cerillas ⠀ ½ calabacín, cortado en cerillas ⠀ 16 tallos de espárragos, a la mitad ⠀ 1 cebolla roja, en rodajas ⠀ Semillas de ajonjolí, para servir, al gusto. palillo de dientes, para pinchar ⠀ . Preparación: ⠀ 1. En un molde para hornear con el bistec, mezcle la salsa de soya, el ajo, el jengibre, la miel, el jugo de limón y la salsa Sriracha (opcional). 2. Masajee ligeramente la marinada en el filete y cúbralo. Refrigerar 1-4 horas. ⠀ 3. Coloque los palillos en un tazón y vierta agua sobre los palillos hasta que estén completamente sumergidos. El agua evitará que los palillos se quemen. 4. Una vez marinado, corte el bistec en 8 rectángulos iguales. Es posible que tenga que machacar el filete para adelgazar si usa un corte más grueso. 5. Coloque unas rebanadas de cada uno de los vegetales en una rebanada de bistec, asegurándose de que tengan la misma longitud. 6. Enrolle el filete sobre las verduras y asegúrelo con un palillo de dientes. 7. En una cacerola pequeña a fuego medio, vierta la marinada sobrante y deje hervir. 8. Hervir durante aproximadamente un minuto, quitar el fuego y reservar para usar como glaseado. 9. En una sartén para asar o en la parrilla a fuego medio alto, coloque los rollitos de bistec y cocine durante 2-3 minutos. 10. Dale la vuelta al rollo y utiliza un cepillo resistente al calor para cepillar el esmalte en cada rollo. 11. Cocine por aproximadamente un minuto más y retire del fuego. Top con semillas de sésamo. . LIKE👍 Y COMENTA ⤵ Te responderé cualquier duda. . . . 🎥 @ tasty . .