Shaquille O’Neal cuadriplicó sus ingresos gracias a esta estrategia que aprendió del hombre más rico del mundo

El atleta escuchó a Jeff Bezos compartir esta estrategia que le ha dado millones

La súper estrella del baloncesto dio a conocer que gran parte de su fortuna la logró gracias a una estrategia muy simple que aprendió de Jeff Bezos, el creador de Amazon y la persona más rica del mundo en estos momentos.

En una entrevista con The Wall Street Journal, el gran O’Neal dijo: “Escuché que Jeff Bezos dijo una vez que él hace sus inversiones basándose en si (el negocio en el que piensa invertir) cambiará la vida de las personas”.

“Una vez que comencé a hacer esa estrategia, creo que probablemente cuadripliqué lo que tengo“, añadió el deportista.

Cabe recordar que a O’Neal le gusta hacer negocios. Durante sus 19 años de carrera logró acumular alrededor de $300 millones de dólares, mismos que ha usado para invertir en diferentes empresas. Desde algunas de las más grandes como Google y Apple, hasta en otras más modestas como clubes nocturnos de Las Vegas y restaurantes de comida rápida, como Five Guys, Auntie Anne’s, y Papa John’s.

El caso de Shaquille es una de las pocas excepciones, ya que la mayoría de los atletas profesionales tienen complicaciones para mantener sus finanzas sanas después de retirarse del deporte. Pero O’Neal decidió invertir sus ganancias en cosas que le gustaban.

“Si algo llega a mi escritorio y no creo en eso, ni siquiera lo miro. Cuando hago negocios, no se trata del dinero”, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal.

Además, confesó que su mejor inversión fue la que hizo con Google, pero la que más disfruta es la de la cadena Krispy Kreme. “Me gustan las donas… Krispy Kreme es una dona fabulosa. Las conocí en la universidad y he estado enamorado desde entonces”, comentó.

