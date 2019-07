Tarjeta Roja: Cruz Azul y el ‘año bueno’ que nunca llega

La 'Maldición' no ha terminado y su afición desea con ansias el título

Pues inicia una temporada más para la máquina cementera de la Cruz Azul, un club que ha sufrido como ninguno en el fútbol mexicano en los últimos tiempos. La ‘maldición del Cruz Azul’ es algo que antes me daba risa y ahora es algo en lo que creo totalmente, las cosas no le salen al equipo ni en las circunstancias más favorables y hasta los que no somos seguidores del equipo, ya nos desesperamos.

“Este año es el bueno” dicen desde 1997 y han estado cerca, ni qué hablar, pero esas finales perdidas pesan cada vez más sobre esta institución. Antes daba risa la situación del Cruz Azul, ahora, la verdad ya da pena.

Han hecho todo lo posible por revertir la malaria y coronarse pero nada les sale: Ricardo Peláez, el mejor directivo que hay en el fútbol mexicano, no ha sido suficiente, ha armado un gran plantel, tiene un gran DT, pero.. le falta un “pequeño” detalle.

Pedro Caixinha, un excelente DT con personalidad que hace grupo, es ganador, pero, tiene una mancha que pesa sobre él: no ha podido ganarle a “ya saben quién”.

Los números de La Máquina no son malos, ya lo quisieran (casi) todos los equipos de la Liga MX, son regulares, buenos locales, buenos visitantes, pero cuando llega el cruce con ESE rival todo deja de importar y no hay anti embrujo que funcione, como en ninguna otra rivalidad del país: América tiene de hijo al Cruz Azul, es tan simple como eso.

El objetivo es claro: la liguilla es obligatoria y el objetivo claro: ganarle al América o evitarlo a toda costa para conseguir ese ansiado campeonato que ya no solo anhela la afición celeste.

Imagínate si ponemos las humillaciones que @ClubAmerica le ha dado a Cruz azul empezando por 3 finales de liga ganando consecutivas , las 12 series en liguilla eliminandolos y las constantes rachas que Cruz azul no le puede ganar al mas grande . https://t.co/BlB9I9Zehq — HARTZ (C♥A) (@17TITULOSDELIGA) July 10, 2019