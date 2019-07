Sobreproteger es un abuso

Es muy común ver cómo los padres —o uno de ellos— sobreprotegen a sus hijos. Sobreprotegerlo es hacer algo que él puede ejecutar por sí mismo. Todo ser humano viene al mundo totalmente dependiente de los demás.

Somos los únicos animales que, si nos dejan solos al nacer, morimos. Un perro, un gato, en fin, cualquier animal, depende por muy poco tiempo de su madre. Son independientes (dentro de lo posible) al poco tiempo, mientras que un ser humano necesita años para poder cuidarse a sí mismo, en un proceso que realmente no termina nunca.

La función de los padres y cuidadores es fomentar la independencia en el niño. De no hacerlo, se le hará tanto daño que se considerará un abuso al menor.

¿Cuáles son las consecuencias de la sobreprotección? Cuando se sobreprotege se “infantiliza” al niño. No crece, ni desarrolla las herramientas necesarias para ser independiente; no sabe defenderse, no puede negociar con los demás sus puntos de vista, tiene una pésima autoestima, vive con miedo y, peor aún, al crecer casi siempre repite esa sobreprotección con sus hijos y su pareja.

Sobreprotegerlo es un abuso al menor. Es tan fuerte en sus consecuencias como la distancia emocional (padres lejanos, no dan afecto, son fríos y a veces abusivos). En el caso de la sobreprotección se infantiliza a los niños, y en el de la “parentalizacion” se habla de abuso psicológico: el niño ejerce funciones que deben llevar a cabo sus padres, es padre de sus padres.

Infantilizar a un niño es, como su nombre lo indica, tratarlo como a un bebé que no crece: todo se le resuelve, no se le dan responsabilidades de ningún tipo, crece incapacitado para tomar decisiones, etcétera.