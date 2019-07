Colaboradora de CNN sugiere enviar a Melania Trump, Ted Cruz y Marco Rubio “a sus países de origen”

VIDEO: La comentarista republicana responde así a la postura del presidente hacia cuatro demócratas

La colaboradora de CNN y presunta estratega republicana Ana Navarro sugirió enviar a sus países de origen a la primera dama Melania Trump y a los senadores Ted Cruz (R-TX) y Marco Rubio (R-FL).

Esto como parte de la polémica desatada por el presidente Donald Trump, quien pidió a cuatro demócratas volver “de donde vinieron” y que lo hicieran “lo antes posible”.

El mandatario continuó con sus mensajes contra las representantes Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Ilhan Omar de Minnesota, Ayanna Pressley de Massachusetts y Rashida Tlaib de Michigan.

Navarro criticó la postura del mandatario, al tiempo que señaló que tres de las mencionadas nacieron en EEUU, mientras que Omar llegó al país siendo una bebé.

“Y si vamos a comenzar a enviar personas de vuelta, no sé, ya sabes, escucha, Ted Cruz nació en Canadá, los padres de Marco Rubio nacieron en Cuba, Melania Trump nació ¿en dónde? Eslovenia. ¿Qué hay de sus padres? ¿Cómo están aquí a través de la inmigración familiar?”, criticó Navarro. “Estoy harta de la hipocresía de este tipo (el presidente) y sus maneras de dividir este país, enfrentando a las personas”.

Navarro consideró que no era una coincidencia que el presidente Trump eligiera agredir a mujeres de raza negra.

“Como mujer de color, ¿crees que Donald Trump te quiere en este país?”, le preguntó a Navarro Ana Cabrera de CNN. “Realmente no podría importarme menos lo que Donald Trump quiere”, respondió Navarro. “No me importa si él me quiere en este país o no, porque este es mi país. Él no llega a decidir eso. Soy una ciudadana naturalizada”.

