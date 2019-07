Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 20 de julio

#SoyColombia

En la ciudad de San José se celebrará la independencia de Colombia en #SoyColombia Festival Tierra Querida. Habrá actividades como zumba y baileterapia, comida colombiana, muestra artesanal y cultural y música en vivo. Todo empieza a las 11 am en Santa Clara County Fairgrounds, 344 Tully Rd. www.facebook.com/vision1eventos

Domingo 21 de julio

Rodrigo y Gabriela

El dúo mexicano de guitarra acústica Rodrigo y Gabriela regresa al Área de la Bahía en su gira ‘Mettavolution Tour’. El grupo llega con su música influenciada por flamenco, rock y heavy metal. A las 7:30 pm en The Mountain Winery, en el 14831 Pierce Rd. Saratoga Ca. www.rodgab.com

Miércoles 24 de julio

Panteón Rococó

Panteón Rococó, banda de ska mexicana, llega desde a San José. Los acompañara la banda legendaria Tijuana No! A las 8 pm en el San Jose Civic, 135 W. San Carlos. www.panteonrococo.com

Son Cubano

El cuarteto cubano de Fito Reinoso se presentará en San Francisco con una variedad de estilos:son, timba, rumba y chachachá. Un concierto gratuito en Union Square Live, miércoles, de 6 pm a 8 pm en Union Square, 333 Post St. www.unionsquarelive.org

Miércoles de rumba

¿A quién no le gusta irse de fiesta a mediados de semana? Disfruta del evento semanal RUMBA Latino todos los miércoles en la ciudad de Berkeley. Cada semana habrá rotación de DJs tocando lo mejor de la música tropical y salsa. Hasta el miércoles 31 de julio, 9 pm, en The Five + Dime, 2284 Shattuck Ave. www.jaffeevents.com

Viernes 26 de julio

Aterciopelados

Los pioneros del Latino Indie Folk-Rock, el grupo colombiano Aterciopelados, llega Santa Cruz en su gira ‘Claroscuro Tour 2019’ con la banda local Bang Data como invitada. A las8 pm en Moe’s Alley, 1535 Commercial Way. www.aterciopelados.com

Festival del ajo

La ciudad de Gilroy invita a disfrutar tres días con toda la familia en su festival del ajo. Habrá música en vivo, artesanías y comida con sabor a ajo. También habrá diversión para niños. El festival será el 26, 27 y 29 de julio, en el Christmas Hill Park en el 7050 Miller Ave. Horarios en www.gilroygarlicfestival.com

Sábado 27 de julio

Festival del papalote

En la ciudad de Berkeley se celebran 30 años del Festival del Papalote. Serán dos días de demostraciones de papalotes tradicionales japoneses, creación de papalotes, música, comida y más. Gratis para toda la familia. El festival será el 27 y 28 de julio, de 10 am a 6 pm, en el parque Cesar Chávez, localizado en la Marina de la ciudad de Berkeley. www.highlinekites.com

Domingo 28 de julio

Ballet de San Francisco

El afamado Ballet de San Francisco se presentará en uno de los festivales más reconocidos de San Francisco, Stern Grove Festival. Será una tarde de ballet y música clásica por la Orquesta del Ballet de San Francisco. Un evento gratuito para toda la familia de 2 pm a 4 pm. www.sterngrove.org

Martes 30 de julio

Kinky

La banda mexicana Kinky llega a Oakland con su nuevo proyecto, ‘Nada vale más que tú’, a las 8 pm en The New Parish, 1743 San Pablo Ave. www.kinkymusic.com

Sábado 3 de agosto

Pitbull

Pitbull, artista de música urbana en español e inglés, regresa a la Área de la Bahía con su gira 2019. A las 7pm en el Shoreline Amphitheater en Mountain View. www.facebook.com/pitbull