El único latino en el gabinete de Trump ya tiene posible sustituto

El presidente Donald Trump anunció este jueves que propondrá al abogado Eugene Scalia como secretario de Trabajo. Scalia, hijo del fallecido juez de la Corte Suprema Antonin Scalia, sustituirá al hispano Alex Acosta.

El futuro secretario de Trabajo tiene 55 años es ahora socio del gabinete de abogados Gibson, Dunn & Crutcher. Allí lleva casos relacionados con el trabajo y el empleo.

A principios de los años 1990, Scalia fue asistente especial del entonces (y ahora) Fiscal General William Barr. Según NPR, otros cargos que ocupó fueron los de abogado del Departamento de Trabajo y procurardor del mismo departamento durante el gobierno de George W. Bush.

En 2006, Scalia tumbó una ley de Maryland que exigía a Wal-Mart pagar más por la atención médica de sus empleados en el estado, de acuerdo a The Washington Post. Por este motivo, se espera que los sindicatos más grandes del país y la oposición demócrata cuestionen la elección de Scalia en los próximos días.

Sin embargo, es el Senado -con mayoría republicana- el cuerpo legislativo encargado de aprobar las nominaciones del presidente, por lo que Scalia debería convertirse en secretario de Trabajo de manera oficial próximamente.

Donald Trump hizo el anuncio en la tarde de este jueves a través de un hilo de Twitter en el que elogió a “Gene” y a su “vida exitosa en el campo legal y laboral”. El mandatario, que hizo caso a recomendaciones de conservadores para designar a Scalia, restaltó su “gran expreiencia en asuntos laborales. Va a ser un gran miembro de una administración que probablemente ha hecho más en sus dos primeros años y medio que ninguna otra.”

I am pleased to announce that it is my intention to nominate Gene Scalia as the new Secretary of Labor. Gene has led a life of great success in the legal and labor field and is highly respected not only as a lawyer, but as a lawyer with great experience….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2019