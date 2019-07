Se encerró con una niña de 4 años en el baño de un McDonald. Ahora investigan si la violó

Joshua Kabatra, de 37 años, está arrestado bajo sospecha de haber violado este martes a una niña de cuatro años en el baño de un McDonald’s de Oklahoma. La niña, que estaba de paseo con la guardería, dijo a los oficiales que el hombre la había tocado y señaló a la zona genital del sospechoso.

Una de sus cuidadoras se dio cuenta de que la menor había estado ausente durante mucho tiempo, según la policía de Midwest City. Fue ahí cuando tocó la puerta del sanitario, que estaba cerrada por dentro. Poco después Kabatra salió del baño con los brazos en alto y diciendo: “solo me estaba lavando las manos”.

El arrestado dijo a la policía que había ido al baño porque se sentía mal y que tocó la puerta antes de entrar. Al abrir la puerta, informó KTLA, vio a una “mujer” sentada en el inodoro. Así que vomitó en el lavamanos, se lavó las manos y salió.

Tras hablar con la niña, la policía arrestó a Kabatra bajo sospecha de violación y actos lascivos.

‼️WARNING: GRAPHIC DETAILS‼️

Midwest City Police say this man, Joshua Kabatra, admitted he molested a 4-year-old girl in a McDonald’s bathroom.

The young girl told police Kabatra touched her vagina with his penis, put his fingers inside her, and asked her to touch him. pic.twitter.com/olKw5cFZSv

— Abigail Ogle (@KOCOAbigail) July 18, 2019