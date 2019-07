Bad Bunny anunció su retiro de la música…temporalmente

View this post on Instagram

Yo sé que la noticia está corriendo el mundo, pero no es lo mismo yo verlo con mis propios ojos y sentir tanto!!! LLEGÓ LA HORA DE DESPERTAR BORICUA!!! A MIS FANATICOS DE OTROS PAISES, ESPERO QUE ME ENTIENDAN, NO ES MOMENTO DE SACAR NI PROMOCIONAR MÚSICA NI ESTAR SUBIENDO FOTOS EN BOTE!! NO PUEDO, MI GENTE ME NECESITA!! Y YO LOS NECESITO A ELLOS!! PUERTO RICO!! ES HORA DE ROMPER CON EL CABRÓN FANATISMO POLITICO!! DE QUEDARNOS CON BRAZOS CRUZADOS!! CADA VEZ SON MAS Y MAS PUERTORRIQUEÑOS Y PUERTORRIQUEÑAS QUE SE UNEN AL PUEBLO DE LUCHA!!! CADA VEZ SON MAS Y MAS LOS QUE ABREN SUS OJOS Y SE DAN CUENTA DE LA REALIDAD!!! NO SE DEJEN MANIPULAR!!! EL SISTEMA HA SIDO DISEÑADO PARA TENERNOS A SU FAVOR Y APROVECHARSE DE NOSOTROS!!! DE DIVIDIRNOS COMO PUEBLO Y NO PODEMOS SEGUIR CAYENDO EN SU MALDITO JUEGOOO!!! EL PUEBLO ES LA ÚNICA VICTIMA AQUÍ!! NADIE MAS!!! O ESTAS CON EL GOBIERNO CORRUPTO ABUSADOR O ESTAS CON EL PUEBLOO!!! NO HAY ENTREMEDIOS!!! NO VAMOS A DESCANSAR!! NO NOS VAMOS A QUITARR!!! NO PODEMOS OLVIDAR!!! ESTO NO ES DE AHORA!! ES DE DECADAS!!! PERO EL CABRÓN DE @ricardorossello COLMO LA COPA!! Y LE TOCA TODA LA FURIA DE UN PAÍS!! ESTO ES HISTORICO!!! VIELVO Y REPITO, CUANDO SE CUENTE LA HISTORIA DE AQUI A 20 AÑOS, DE QUE LADO QUIERES ESTAR?!! PUERTO RICO NO NOS VAMOS A DEJAR PUÑETA!!!