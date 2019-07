¡Chivas no perdió! …Bueno sí, pero en penales

El conjunto tapatío cerro su participación en la International Champions Cup con un empate a cero contra el Atlético de Madrid

Las Chivas jugaron hoy el tercer partido dentro de la International Champions Cup y para sorpresa de todos, esta ocasión el rebaño no se vio tan mal. No se sabe si fue que ya se sabían eliminados y simplemente el último partido le echaron más ganas, lo cierto es que las Chivas ya no perdieron y lograron mantener su portería en blanco.

El cuadro que mando a la cancha Tomás Boy sorprendió pues de nueva cuenta fue formado en su mayoría por jóvenes de la cantera a los que hay que darles más oportunidad pues demostraron que al menos compromiso y entrega no les faltó.

Con esto Chivas terminó su pretemporada con unos números nada favorables, pues no pudo conseguir una sola victoria en los últimos 6 partidos, recibió más de 8 goles en contra y dejó muchas dudas de cara al siguiente torneo, donde arrancó con una goleada en contra visitando a Santos.

Ahora que el Jefe Boy ya tiene un cuadro completo y un calendario sin compromisos habrá que ver cuál es el pretexto del estratega para justificar la falta de buen futbol de su equipo, pues ahora el Guadalajara ya no tiene margen de error y cada derrota cuenta para estar más cerca o para alejarse del descenso.

Este es nuestro XI para enfrentar a los 'Colchoneros' en la @IntChampionsCup 🙌🇦🇹 ¡Venga Chivas! 🗣🎉🐐 #ICC2019 pic.twitter.com/1ypJ0LvFn8 — CHIVAS (@Chivas) July 24, 2019

Pese a que el rebaño perdió la tanda de penaltis, el golpe anímico de haberle aguantado el marcador a uno de los grandes equipos de España, seguro tendrá repercusiones buenas al interior del plantel. Ahora sólo falta reafirmar es buen esquema defensivo en la fecha 2 de la Liga Mx donde el campeón del futbol mexicano visitará la perla tapatía.