El verdadero poder en Puerto Rico: los famosos muestran su músculo contra Ricardo Rosselló

Todos unidos por el mismo ADN de nuestra bandera. 🇵🇷Ni la lluvia nos detuvo. Si no renuncia hoy seguimos. 🇵🇷 No vamos a parar ✊ Esto es histórico. Everyone united by the same DNA of our flag. Even the rain didn’t stop us. If you don’t resign we will keep going. We won’t stop. This is historic. 🇵🇷