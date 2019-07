Corte avala duro plan de Trump contra inmigrantes que piden asilo

Es un gran triunfo para el presidente en su batalla contra la inmigración

El presidente Donald Trump recibe una buena noticia: su nuevas reglas para reducir las peticiones de asilo puede avanzar.

Un juez federal se negó a detener la medida que no obliga a un país en particular a atender a estos inmigrantes, sino al interesado a aplicar en esos países por el beneficio, como una condición para evaluar su caso en EEUU, el cual podría ser rechazado solo por el simple hecho de no haber realizado la petición previa, por ejemplo en Guatemala o México, naciones por donde cruza el mayor número de personas que huyen de la violencia y la falta de trabajo en sus países.

El fallo del juez de Distrito, Timothy Kelly, de Washington, D.C., es respuesta a una demanda presentada por grupos de defensa de refugiados y migrantes.

Los grupos de defensa presentaron una demanda el 16 de julio, un día después de que el Gobierno anunció el cambio y el mismo día entró en vigencia la regla, la cual afectaría principalmente a inmigrantes de América Central que cruzan México para llegar a los Estados Unidos.

Hay otra demanda similar, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en San Francisco, California, donde este miércoles un juez escuchará los argumentos de ambas partes, reportó The Washington Post.

Neal Katyal, exprocurador general de los Estados Unidos y socio de Hogan Lovells, es un abogado pro bono que presentó el caso de Washington, bajo el argumento de que con el lineamiento “reescribe radicalmente” la Ley de Asilo, eliminando la elegibilidad de los migrantes que huyen de algunos de los lugares más peligrosos del mundo.

Otros argumentos indican que la norma viola la Ley de Inmigración y Naturalización y la Ley de Procedimiento Administrativo, que rige la reglamentación federal.