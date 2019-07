¡Hay niveles! Mbappé ganará en un mes lo que Gignac en un año

Si acepta la propuesta del PSG de duplicar su salario

Kylian Mbappé pide ser el futbolista mejor pagado del Paris Saint-Germain para firmar esta temporada una renovación de su contrato que termina en el 2022, de lo contrario podría irse. El problema para que esto suceda se llama Neymar, porque su sueldo es difícil de superar. Manchester City está aprovechando esta situación y ya levantó la mano para llevarse a Kylian en cuanto sea posible, pero el PSG no lo dejará ir fácil, ya que, de acuerdo con el diario The Sun, el club francés está pensando hacerle una oferta irresistible, que aunque no lo convertirá en el mejor pagado del equipo, sí lo convertirá en el séptimo deportista mejor pagado del mundo.

Así es, la directiva parisina quiere retenerlo como mejor sabe hacerlo: “a billetazos”. Al parecer, para evitar que el jugador analice otras ofertas, el PSG piensa ofrecerle más del doble de sueldo, es decir incrementarlo de $26.6 millones de dólares a $56 millones de dólares anuales.

Este salario de más de un millón de dólares a la semana lo metería al Top 10 de deportistas mejor pagados del mundo, por debajo de Neymar, Messi y Cristiano Ronaldo, pero a la altura de Lewis Hamilton, LeBron James, Tiger Woods, Roger Federer y Connor McGregor, de acuerdo con la lista especializada de la revista Forbes.

Para que tengamos una idea más clara, podemos compararlo con un caso de la Liga MX, el de André Pierre Gignac, quien es el futbolista mejor pagado del futbol mexicano y cuyo salario es de $4 millones de dólares al año. Esta misma cantidad Mbappé la ganaría en sólo un mes.

