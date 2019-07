La blusa de Clarissa Molina y el escote que deja ver su sensualidad en Instagram

La presentadora de "El Gordo y La Flaca" es una belleza latina empoderada

Foto: David Becker/Getty Images for LARAS

Clarissa Molina es de las jóvenes mujeres empoderadas que se ve que tiene toda la actitud para triunfar en la vida y en lo profesional. No solo basta ser presentadora en Univision, o ser la ganadora de “Mira Quién Baila: All Stars”, si no que también incursiona en la actuación en la serie de películas de “Qué León”.

En una de sus recientes publicaciones en Instagram dejó ver toda su sensualidad con una blusa muy colorida y auténtica. La presentadora de “El Gordo y La Flaca” la combinó con unos jeans ajustadísimos que delinearon todas sus curvas. Su belleza no pasó desapercibida ya que sus fans no tardaron en tirarle piropos.

“Ese corte de cabello te quedó hermoso, te ves super”, escribió un fan. “La cuerpa”, otro admirador comentó. “Hermosa mi reina”, también se pudo leer entre los comentarios.