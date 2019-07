Caixinha desmanteló al América con sus recomendaciones

Más que 'plan con maña' fue muestra de profesionalismo y reconocimiento

Caixinha aprovechó un telefonazo que le hizo el FC Porto para preguntarle por algunos jugadores mexicanos que militan en la Liga MX y el aprovechó para ayudar a sus paisanos… y desmantelar a su peor enemigo… ¡qué gran plan!

No, ya hablando en serio, lo que hizo el técnico portugués es normal, recomendar a Marchesín a quien entrenó y con quien ganó títulos, avalando el liderazgo del argentino y sus ganas de jugar en Europa es buena onda y profesionalismo puro. Incluso en sus declaraciones para que no se preste a malas interpretaciones:

“yo no recomendé porque yo no soy un promotor, yo soy entrenador, pero cuando tú haces un scouting y tienes una corta lista, en este caso tres porteros, conoces el valor pero quieres sacar dudas de alguien que tienes una relación próxima y de la misma nacionalidad, ¿tú crees que no te van a llamar para sacar informaciones? Yo sólo paso información del jugador que yo creo y tengo en mi pensamiento y ellos deciden, espero que quede muy claro”

Y a quien recomendó a Mateus Uribe, a quien supuestamente, también Caixinha dio el espaldarazo, tampoco hay manera de culparlo, el colombiano ha sido consistente y uno de los mejores jugadores de la Liga desde que llegó hace algunos años y también es alguien que merece crecer más como futbolista fuera de México y aprovechar una buena oportunidad.

☝ Caixinha reconoce que aportó "información" sobre Marchesín al Porto ante el interés sobre el portero del América 📹 @lalofut https://t.co/g6wsj6bNw1 pic.twitter.com/Ciy2DUJTPE — La Afición (@laaficion) July 30, 2019