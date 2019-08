Finalmente, algunas buenas noticias sobre las robocalls

¿Has tenido la sensación de que últimamente has recibido menos llamadas telefónicas automáticas conocidas como robocalls? No es una ilusión.

Las robocalls van en descenso, según las últimas cifras de YouMail, una firma de rastreo y bloqueo de las robocalls. Lo que es más, la firma dice que el descenso fue principalmente en llamadas telefónicas automáticas de estafa y de telemarketing.

En junio, hubo 4,350 millones de llamadas teléfónicas automáticas, un descenso de casi el 17% desde el máximo histórico de 5,230 millones en marzo. Junio marca el tercer mes consecutivo de caída de números de llamadas telefónicas automáticas, dijo YouMail en un comunicado de prensa anunciando las cifras.

Los líderes de la industria de las principales empresas de telecomunicaciones, como AT&T, T-Mobile y Verizon, también han notado el declive. En su intervención en la Cumbre de llamadas telefónicas automáticas SHAKEN/ STIR organizada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) el jueves pasado, coincidieron en que, aunque aún no se han aplicado plenamente, las tecnologías SHAKEN/STIR desarrolladas para identificar las llamadas simuladas, junto con una mejor integración de análisis, ya causan un impacto en las robocalls.

SHAKEN/ STIR es una nueva tecnología que utiliza huellas digitales o tokens para ayudar a los proveedores de servicios telefónicos a determinar si el número desde el cual se realiza la llamada es el mismo que el número que aparece en el identificador de llamadas.

En la cumbre, la directora de ingeniería de redes centrales de T-Mobile, Kathleen Foster, dijo que el operador fue el primero en implementar SHAKEN / STIR. Jeff Haltom, gerente sénior de planificación de Verizon, señaló que cada llamada de Verizon a Verizon por LTE ahora hace uso de SHAKEN/ STIR.

Y la vicepresidente de asuntos externos de AT&T, Linda Vandeloop, dijo que el 100% de las llamadas de VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) de los consumidores que se originan en su red ahora están autenticadas por SHAKEN/ STIR.

Sin embargo, mientras que el descenso es una buena noticia, las robocalls siguen siendo un problema importante para los consumidores.

“Este declive de 3 meses en los volúmenes de llamadas telefónicas automáticas es un acontecimiento positivo”, dijo el CEO de YouMail, Alex Quilici. “Sin embargo, en lo que va del año, ya hemos superado los 29 mil millones de robocalls, que aún son casi 90 llamadas por persona en los Estados Unidos”.

“Consumer Reports sigue escuchando regularmente a los consumidores que están hartos y cansados de las incansables robocalls que interrumpen su trabajo y momentos importantes con la familia”, dice Maureen Mahoney, analista de políticas de CR.

Ponerse al día con la tecnología

Uno de los vacíos que queda por tapar es el de las pequeñas empresas de telecomunicaciones, las llamadas compañías de nivel 2 y nivel 3, que todavía están en proceso de actualizar sus sistemas a tecnología digital que es compatible con SHAKEN/ STIR.

Alrededor del 87% del “mal tráfico” es transportado por empresas de telecomunicaciones que no son de primer nivel, según Lavinia Kennedy, directora de gestión de productos para Transaction Network Services, una firma que proporciona análisis para telecomunicaciones como T-Mobile y Verizon.

Entre los representantes de los pequeños operadores en el evento de la FCC del jueves se encontraba David Frigen, director de operaciones de Wabash Communications, una empresa de telecomunicaciones con sede en Louisville, Illinois, con 3,500 clientes. Frigen dice que su firma estará lista para implementar SHAKEN/ STIR en el otoño. Sin embargo, agrega que va a ser un desafío para los “pequeños”, ya que estas empresas como la suya son conocidas en la industria.

“Hay más de 800 ‘pequeños’ con la Asociación de Banda Ancha Rural (NTCA). Eso implica 800 juntas directivas diferentes y tomadores de decisiones en cuanto a cómo van a hacer eso y cuándo van a hacer eso, por lo que es todo un desafío”, dice.

Pero a pesar de los desafíos, los pequeños operadores dicen que están en camino de tener SHAKEN/ STIR a mediados de 2020.

Lo que queda por hacer

Sin embargo, incluso si se cumplen todos estos puntos de referencia de implementación de SHAKEN/ STIR, queda un gran vacío: las llamadas que se originan internacionalmente, dice la industria. Para abordar esto, los Estados Unidos. Tienen que hacer acuerdos internacionales con otros países con respecto a la implementación de SHAKEN/ STIR.

“Si no hay un grupo de trabajo internacional para abordar esto, todos los esfuerzos que se están realizando aquí se detendrán”, dice Alexander Eatedali, director de ingeniería de Vonage.

Foster de T-Mobile está de acuerdo. “Algunos de nuestros socios internacionales han estado contactándose y quieren participar, y quieren ser parte de todo el movimiento, así que creo que cualquier cosa que pueda hacer el gobierno, trabajando con entidades extranjeras, sería beneficioso para todos los estadounidenses”, explica.

Otro eslabón perdido importante son leyes estrictas para responsabilizar a las compañías telefónicas y a los que realizan llamadas telefónicas automáticas ilegales dentro del país. Sin embargo, hay un proyecto de ley que se abre camino en el Congreso ahora que requeriría que las compañías telefónicas implementen la tecnología de autenticación de identificador de llamadas y que fortalezca la aplicación de la ley contra los malos actores.

“Es esencial que los consumidores tengan herramientas gratuitas y efectivas para protegerse de las robocalls no deseadas además de una aplicación de la ley sólida”, dice Manoney. “El Congreso debe aprobar la ley más estricta posible contra las robocalls para finalmente poner fin a estas llamadas dañinas”.

“La tecnología está ahí para reforzar la confianza, pero necesitamos la política”, dice Chris Wendt, director de I + D técnico de Comcast.

Mahoney de CR está de acuerdo. “Si bien es prometedor que el volumen de llamadas telefónicas automáticas parece haber disminuido durante este período, es esencial que los responsables de las políticas tomen medidas efectivas para suprimirlas definitivamente”.

Lo que se puede hacer ahora

Por ahora, hay pasos que puedes tomar para protegerte contra las llamadas telefónicas automáticas.

Anota tus números de teléfono con el Registro de No Llamar. Al registrarte, puedes solicitar que tu número de teléfono fijo o celular se elimine de las listas de llamadas que utilizan las compañías de telemarketing legítimas. Eso significa que recibirás menos llamadas de equipos legítimos que intentan venderte seguros o revestimiento exterior de aluminio. Pero el registro no impedirá que los que realizan llamadas telefónicas automáticas ilegales (que ignoran la lista) se pongan en contacto contigo y seguirás recibiendo llamadas de organizaciones como partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro y compañías con las que has establecido una relación comercial.

Comprueba el costo de la protección de bloqueo de llamadas. Muchas compañías, entre ellas AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular y Verizon, ofrecen servicios que pueden bloquear las llamadas y alertarte de que una llamada entrante puede ser de un estafador o un spammer. Averigua si ya estás protegido automáticamente, y si no, cuál es el costo.

Si tu proveedor de servicios telefónicos te cobra por sus protecciones de bloqueo de llamadas, puedes optar por no participar y elegir una opción más barata, como una aplicación de bloqueo de llamadas. Los proveedores de la aplicación incluyen Nomorobo, que cobra $2 por mes por su servicio (no hay costo para las líneas fijas) y aplicaciones gratuitas como Hiya, Mr. Number, RoboKiller y YouMail. Si planeas descargar una aplicación de bloqueo de llamadas telefónicas, primero lee la política de privacidad de la aplicación. Algunas aplicaciones, como Nomorobo, no acceden a tus listas de contactos, pero sí lo hacen algunas de las aplicaciones gratuitas.

Actualiza tu lista de contactos. Esto es especialmente importante si eliges habilitar listas blancas, que bloquean las llamadas de cualquier número que no esté almacenado en tu teléfono.

No interactúes con los que realizan robocalls. Ninguna tecnología es perfecta y algunas llamadas automáticas pueden pasar. Si respondes a una, cuelga inmediatamente. A pesar de que puede ser tentador decirle exactamente lo que piensas, no te involucres. Si lo haces, harás saber a los que realizan estas llamadas que tu número está activo.

Presenta una queja ante la FTC. La agencia mantiene una base de datos de los que realizan llamadas deshonestas que es utilizada por la industria de bloqueo de llamadas y las compañías telefónicas para actualizar sus listas de bloqueo de llamadas. Cuando los consumidores presentan una queja ante la FTC, aumenta la probabilidad de que se agreguen a la base de datos los delincuentes reincidentes. Tú puedes presentar tu queja ante la FTC aquí.

